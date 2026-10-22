गुरुग्राम-नूंह में बिजली के निजीकरण पर कांग्रेस का विरोध, जिलाध्यक्ष वर्धन यादव ने दी आंदोलन की चेतावनी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा सरकार की ओर से गुरुग्राम और नूंह क्षेत्र में बिजली व्यवस्था के निजीकरण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने भाजपा सरकार की नीयत और नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

वर्धन यादव ने कहा कि जब बिजली निगम मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं, तो सरकार को निजीकरण की इतनी जल्दबाजी क्यों है। आखिर किसके दबाव में और किसके फायदे के लिए जनता की संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। सरकार स्पष्ट करे कि इस फैसले से आम जनता को क्या लाभ होगा और निजी कंपनियों को क्या फायदा मिलेगा।