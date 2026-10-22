गुरुग्राम के सुशांत लोक में 5 मंजिला इमारत दो दिन में डेढ़ इंच और झुकी, प्रशासन ने की तोड़ने की तैयारी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सुशांत लोक-एक में झुकी पांच मंजिला इमारत का खतरा लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को डिजास्टर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग टीम ने दोबारा निरीक्षण किया तो पाया कि इमारत का झुकाव ढाई इंच से बढ़कर चार इंच हो गया है, यानी दो दिन में डेढ़ इंच और झुक गई। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने इमारत को पूरी तरह असुरक्षित घोषित कर दिया है।

इमारत को लेकर गुरुवार दोपहर बादशाहपुर एसडीएम संजीव सिंगला की अध्यक्षता में सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक हुई। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, डीटीपी, सुशांत लोक थाना पुलिस, प्लाट मालिक, बिल्डिंग मालिक व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि यह बिल्डिंग पूरी तरह अनसेफ है और इसे तोड़ना ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प है। रिपोर्ट के बाद अब जिला प्रशासन जल्द ही निर्णय लेगा कि इसे कब और कैसे तोड़ा जाएगा। इसके लिए तकनीकी टीम से भी राय ली जा रही है ताकि आसपास की इमारतों को नुकसान न हो।