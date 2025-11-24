एमसीजी कर्मी का रौब दिखा फाइन लगाने के नाम पर मांगे 10 हजार, पूछताछ में खुल गई आरोपियों की पोल
गुरुग्राम में एमसीजी कर्मी बनकर दो लोगों ने ट्रैक्टर-ट्राली चालक से अवैध वसूली का प्रयास किया। मलबा उठाने के नाम पर 10 हजार रुपये की मांग की गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा फरार है। जांच में पता चला कि आरोपित टैटू डिजाइनर है और उसका साथी एमसीजी में कार्यरत है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में केंद्रीय विद्यालय से मलबा उठाने का ठेका लेने वाले एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक से दो लोगों ने एमसीजी कर्मी होने का रौब दिखाया। अवैध रूप से मलबा उठाने की कहकर फाइन कटाने के नाम पर 10 हजार रुपये मांगे।
ट्रैक्टर-ट्रॉली मालिक ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। थाना पुलिस ने जांच करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैक्टर-ट्रॉली मालिक ने शिकायत में कहा कि इसके ट्रैक्टर का चालक मकानों के मलबा उठाने का काम करता है। इसने केवी स्कूल सेक्टर 14 में मलबा उठाने का ठेका ले रखा है।
21 नवंबर को चालक ने फोन कर कहा कि दो लोग अपने आप को एमसीजी कर्मचारी बता रहे हैं और ट्रैक्टर का चालान काटने की कह रहे हैं। जब मालिक घटनास्थल पर पहुंचे तो दो लोगों ने मलबा उठाने का लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। नहीं दिखाने पर पर्ची काटने और फाइन देने से बचने के एवज में दस हजार रुपये मांगे।
थाना पुलिस ने रविवार को एक आरोपित को सेक्टर 14 से गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान न्यू कॉलोनी के रहने वाले हितेश खत्री के रूप में की गई। आरोपित से पुलिस पूछताछ में पता चला कि यह गुरुग्राम में टैटू डिजाइन करने का कोर्स करता है। इसका एक साथी एमसीजी में डीसी रेट पर कार्यरत है। इसने व इसके साथी ने मिलकर शिकायतकर्ता से अवैध वसूली की साजिश रची थी। पुलिस दूसरे आरोपित की तलाश कर रही है।
