एमसीजी कर्मी का रौब दिखा फाइन लगाने के नाम पर मांगे 10 हजार, पूछताछ में खुल गई आरोपियों की पोल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में केंद्रीय विद्यालय से मलबा उठाने का ठेका लेने वाले एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक से दो लोगों ने एमसीजी कर्मी होने का रौब दिखाया। अवैध रूप से मलबा उठाने की कहकर फाइन कटाने के नाम पर 10 हजार रुपये मांगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रैक्टर-ट्रॉली मालिक ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। थाना पुलिस ने जांच करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैक्टर-ट्रॉली मालिक ने शिकायत में कहा कि इसके ट्रैक्टर का चालक मकानों के मलबा उठाने का काम करता है। इसने केवी स्कूल सेक्टर 14 में मलबा उठाने का ठेका ले रखा है।

21 नवंबर को चालक ने फोन कर कहा कि दो लोग अपने आप को एमसीजी कर्मचारी बता रहे हैं और ट्रैक्टर का चालान काटने की कह रहे हैं। जब मालिक घटनास्थल पर पहुंचे तो दो लोगों ने मलबा उठाने का लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। नहीं दिखाने पर पर्ची काटने और फाइन देने से बचने के एवज में दस हजार रुपये मांगे।