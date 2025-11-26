Language
    गुरुग्राम में कचरा फेंकने की बात पर पड़ोसी का खौफनाक रूप, डंडे से सिर कुचलने पर इंजीनियर की मौत

    By Vinay Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:18 PM (IST)

    गुरुग्राम के भांगरोला गांव में कूड़ा फेंकने के विवाद में एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई। मृतक गौरव कुमार आईएमटी मानेसर में कार्यरत था। पड़ोसी दीपक यादव ने डंडे से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गौरव 2024 में मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुआ था और किराए पर रहता था।

    गुरुग्राम के भांगरोला गांव में कूड़ा फेंकने के विवाद में एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। भांगरोला गांव में पड़ोस के प्लॉट पर कचरा फेंकने को लेकर हुए मामूली झगड़े में पड़ोसी ने एक युवक पर हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके सिर पर डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी। युवक IMT मानेसर स्थित एक प्राइवेट कंपनी में डिजाइन इंजीनियर था। परिवार की शिकायत पर खेड़की दौला थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    मृतक युवक की पहचान 21 साल के गौरव कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शिवहारा गांव का रहने वाला था। परिवार ने बताया कि गौरव ने 2024 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए गुरुग्राम के IMT मानेसर चला गया। वह खेड़की दौला थाना इलाके के भांगरोला गांव में किराए पर रहता था और कंपनी में इंजीनियरिंग डिजाइनर का काम करता था।

    पुलिस के मुताबिक, 20 नवंबर की शाम को जब वह अपने कमरे में था, तो उसने सफाई के बाद कचरा पड़ोस के एक खाली प्लॉट में फेंक दिया। इससे पड़ोसी दीपक यादव को गुस्सा आ गया। जब उस आदमी ने उसे गाली दी, तो गौरव ने कूड़ा उठाकर माफी मांगी। लेकिन, उसका गुस्सा बना रहा। वह गौरव पर हमला करता रहा, अपने घर से एक डंडा लाया और उसके सिर पर मार दिया। हमले में गौरव के सिर में गंभीर चोटें आईं, वह बेहोश हो गया। उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां ICU में पांच दिन इलाज के बाद मंगलवार रात उसकी मौत हो गई।

    परिवार के मुताबिक, हमले में गौरव के गंभीर रूप से घायल होने के बाद आरोपी ने घटना पर पछतावा जताया। इस दौरान हॉस्पिटल में गौरव के सिर की कई सर्जरी हुईं, जिसमें 10 लाख रुपये खर्च हुए। यह पैसे आरोपी ने हॉस्पिटल को दिए। हालांकि, गौरव की मौत के बाद वह घर छोड़कर चला गया। थाने के मुताबिक, आरोपी भाग गया है। उसकी तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।