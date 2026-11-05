यूके से भारत आए इंजीनियर की गुरुग्राम के होटल में मौत, जकूजी से मिला शव; दवाओं की पुड़िया बरामद

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-53 के ओरसम होटल के जकूजी में मिले 35 वर्षीय इंजीनियर प्रांजल पाठक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

सेक्टर-53 थाना पुलिस के अनुसार, मंगलवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। पुलिस को होटल के कमरे से बिना नाम की दवाओं की एक पुड़िया मिली है। पुलिस को शक है कि युवक ने इन दवाओं का सेवन किया था। इसके बाद जकूजी में हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई।

जांच में होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। फुटेज में प्रांजल के कमरे में कोई भी बाहरी व्यक्ति जाता नहीं दिखा है। कमरा अंदर से बंद मिला था। प्रांजल मूल रूप से आगरा की ईदगाह काॅलोनी के रहने वाले थे और यूके के मैनचेस्टर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर थे। वह अपने दोस्त के साथ 24 अक्टूबर को भारत आए थे।

ऋषिकेश में घूमने के बाद वह रविवार रात एक दोस्त को दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने आए थे और रात में रुकने के लिए उन्हें सेक्टर-53 के होटल में कमरा बुक किया था। सेक्टर-53 थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।