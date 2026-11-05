गुरुग्राम: द्वारका एक्सप्रेसवे पर Z-Black कार की खिड़की से दागे पटाखे, सुरक्षा नियमों की उड़ी धज्जियां

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलती कार से पटाखेबाजी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में एक युवक ने गाड़ी से हाथ बाहर निकालकर गन से पटाखे छोड़े, जिससे सड़क पर अफरातफरी का माहौल बन गया।

युवक ने सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों की जान को खतरे में डाल दिया। वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो गुरुवार सुबह से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिख रहा है कि एक सफेद रंग की कार द्वारका एक्सप्रेसवे पर चल रही है। कार चलाने वाला युवक शीशा खोलकर हाथ बाहर निकालता है।

उसने हाथ में एक पटाखा गन ले रखी थी, इससे उसने कई बार पटाखे चलाए। वीडियो में चलती हुंडई कार की खिड़की से युवक स्काईशाट चलाता दिख रहा है। काली फिल्म लगे शीशों वाली जेड ब्लैक कार से सड़क पर खतरनाक स्टंट दिखा।