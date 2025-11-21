Language
    गुरुग्राम के पांच सेक्टरों से हटाया गया अतिक्रमण, नगर निगम की टीम ने सामान भी किए जब्त

    By Sandeep Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम ने सेक्टर 31, 38, 39, 47 और 49 में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। फुटपाथों और सड़कों पर अवैध रूप से बने ढांचों को तोड़ा गया और सामान जब्त किया गया। अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नागरिकों से सहयोग मांगा। निगमायुक्त ने कहा कि 'मिशन अतिक्रमण मुक्त गुरुग्राम' जारी रहेगा।

    गुरुग्राम नगर निगम ने फुटपाथों और सड़क किनारे बनाए अवैध ढाचें को किया ध्वस्त।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम की स्ट्रीट वेंडिंग मैनेजमेंट टीम ने सेक्टर-31, सेक्टर-38, सेक्टर-39, सेक्टर-47 और सेक्टर-49 में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाते हुए फुटपाथों व सड़कों पर अवैध रूप से लगाए गए ढांचे हटाए। कार्रवाई के दौरान टीम ने रेहड़ी-पटरी, खोखे, ढाबों सहित टपरीनुमा और शेडनुमा स्ट्रक्चरों को मौके पर ही ढहाया गया।

    टीम द्वारा इन अवैध ढांचों में रखे सामान को भी जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि फुटपाथ और सड़कें सार्वजनिक उपयोग के लिए होती हैं और किसी भी प्रकार का अतिक्रमण शहर की यातायात व्यवस्था व सुंदरता को प्रभावित करता है।

    नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे दोबारा अतिक्रमण करते पाए गए, तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    निगम ने साफ कर दिया है कि शहर में अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम की इस कार्रवाई से स्थानीय क्षेत्रों में यातायात सुचारू हुआ है और फुटपाथों पर पैदल चलने वालों को काफी राहत मिली है। अभियान आने वाले दिनों में और व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा।

    गुरुग्राम को स्वच्छ- सुंदर शहर बनाना है

    निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि निगम का लक्ष्य गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर और सुगम शहर बनाना है। उन्होंने बताया कि मिशन अतिक्रमण मुक्त गुरुग्राम लगातार चलाया जा रहा है, ताकि नागरिकों को सुगम पैदल मार्ग, साफ-सुथरा वातावरण और बेहतर यातायात व्यवस्था मिल सके।

    उन्होंने यह भी कहा कि अतिक्रमण मुक्त शहर बनाना केवल निगम का काम नहीं, बल्कि इसमें नागरिकों का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। हम यह अभियान निरंतर जारी रखेंगे और जहां भी अवैध कब्जे मिलेंगे, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।