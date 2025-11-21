गुरुग्राम के पांच सेक्टरों से हटाया गया अतिक्रमण, नगर निगम की टीम ने सामान भी किए जब्त

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम की स्ट्रीट वेंडिंग मैनेजमेंट टीम ने सेक्टर-31, सेक्टर-38, सेक्टर-39, सेक्टर-47 और सेक्टर-49 में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाते हुए फुटपाथों व सड़कों पर अवैध रूप से लगाए गए ढांचे हटाए। कार्रवाई के दौरान टीम ने रेहड़ी-पटरी, खोखे, ढाबों सहित टपरीनुमा और शेडनुमा स्ट्रक्चरों को मौके पर ही ढहाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीम द्वारा इन अवैध ढांचों में रखे सामान को भी जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि फुटपाथ और सड़कें सार्वजनिक उपयोग के लिए होती हैं और किसी भी प्रकार का अतिक्रमण शहर की यातायात व्यवस्था व सुंदरता को प्रभावित करता है।



नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे दोबारा अतिक्रमण करते पाए गए, तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निगम ने साफ कर दिया है कि शहर में अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम की इस कार्रवाई से स्थानीय क्षेत्रों में यातायात सुचारू हुआ है और फुटपाथों पर पैदल चलने वालों को काफी राहत मिली है। अभियान आने वाले दिनों में और व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा।

गुरुग्राम को स्वच्छ- सुंदर शहर बनाना है निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि निगम का लक्ष्य गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर और सुगम शहर बनाना है। उन्होंने बताया कि मिशन अतिक्रमण मुक्त गुरुग्राम लगातार चलाया जा रहा है, ताकि नागरिकों को सुगम पैदल मार्ग, साफ-सुथरा वातावरण और बेहतर यातायात व्यवस्था मिल सके।