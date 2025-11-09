गुरुग्राम में DTPE की बड़ी कार्रवाई, 25 मकानों में 49 व्यावसायिक गतिविधियों को किया सील
गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सुशांत लोक-दो और तीन में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 25 मकानों में चल रही 49 व्यावसायिक इकाइयों को सील कर दिया। यह कार्रवाई मई 2025 में किए गए निरीक्षण के बाद की गई, जिसमें कई उल्लंघन पाए गए। डीटीपीई ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार एनफोर्समेंट (डीटीपीई) की ओर से सुशांत लोक-दो और सुशांत लोक-तीन में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग की टीम ने शनिवार को सीलिंग अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत सुशांत लोक-दो, सेक्टर-55 में 25 मकानों में कुल 49 फ्लोरों पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को सील कर दिया गया।
यह कार्रवाई मई 2025 में की गई आन द स्पाट जांच में सामने आए उल्लंघनों के आधार पर की जा रही है। उस दौरान विभाग ने बड़ी संख्या में मकानों में कोचिंग सेंटर, गेस्ट हाउस, क्लिनिक, सैलून, स्पा, आफिस, बुटीक आदि जैसी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन पाए जाने पर नोटिस जारी किए थे और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रेस्टोरेशन के आदेश जारी किये थे, लेकिन इसके बावजूद कई मकान मालिकों ने अवैध गतिविधियां को बंद नहीं किया।
डीटीपीई कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिन 25 मकानों में कार्रवाई की गई है, उनमें अलग-अलग फ्लोर, बेसमेंट और स्टिल्ट में व्यावसायिक उपयोग व अवैध निर्माण पाए गए। इन स्थानों पर डेंटल क्लीनिक, पीजी, गेस्ट हाउस, आईवीएफ सेंटर, येल कंपनी ऑफिस, मेडिकल लैब, प्रापर्टी डीलर आफिस, होम्योपैथी क्लीनिक, आइएफबी सर्विस सेंटर, युमा लिआक बैटरी स्टोर और पेट क्लीनिक जैसी इकाइयां संचालित की जा रही थीं।
विभाग के अनुसार सीलिंग अभियान अगले सप्ताह भी जारी रहेगा और करीब 45 अन्य मकानों में कार्रवाई की जाएगी। सुशांत लोक-दो और तीन में ऐसे 60 से अधिक मकान हैं जिन पर पहले ही रिस्टोरेशन आर्डर जारी किए जा चुके हैं। कार्रवाई के दौरान डीटीपीई अमित मधोलिया, एटीपी दिव्या दहिया, जूनियर इंजीनियर हर्षित सलूजा और देविंदर मौजूद रहे।
कार्रवाई एक नजर में
- 25 मकानों में 49 फ्लोर सील
- 34 मकानों में स्टिल्ट, रियर और फ्रंट सेटबैक में अवैध निर्माण
- 26 मकानों में कोचिंग सेंटर, क्लीनिक, बुटीक, गेस्ट हाउस, सैलून आदि व्यावसायिक गतिविधियां
यह कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है। जिन मकान मालिकों ने अपने भवनों को रिहायशी उपयोग में लाने के आदेशों का पालन नहीं किया, उनके विरुद्ध सीलिंग और ओसी (आक्यूपेशन सर्टिफिकेट) रद करने की कार्रवाई की जा रही है। इन मकानों को रेस्टोरेशन के लिए लम्बा समय दिया गया लेकिन गतिविधियों का बंद नहीं किया गया तो शनिवार को सीलिंग अभियान चलाया गया।
अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग
