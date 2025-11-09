गुरुग्राम में DTPE की बड़ी कार्रवाई, 25 मकानों में 49 व्यावसायिक गतिविधियों को किया सील

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार एनफोर्समेंट (डीटीपीई) की ओर से सुशांत लोक-दो और सुशांत लोक-तीन में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग की टीम ने शनिवार को सीलिंग अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत सुशांत लोक-दो, सेक्टर-55 में 25 मकानों में कुल 49 फ्लोरों पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को सील कर दिया गया।



यह कार्रवाई मई 2025 में की गई आन द स्पाट जांच में सामने आए उल्लंघनों के आधार पर की जा रही है। उस दौरान विभाग ने बड़ी संख्या में मकानों में कोचिंग सेंटर, गेस्ट हाउस, क्लिनिक, सैलून, स्पा, आफिस, बुटीक आदि जैसी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन पाए जाने पर नोटिस जारी किए थे और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रेस्टोरेशन के आदेश जारी किये थे, लेकिन इसके बावजूद कई मकान मालिकों ने अवैध गतिविधियां को बंद नहीं किया।