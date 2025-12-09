मालिक को धमकाकर लग्जरी कार और 9 लाख कैश लेकर ड्राइवर फरार, कुल्लू-मनाली में गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी करते पकड़ा
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में व्यापार करने वाले एक 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को डरा धमकाकर रास्ते में उतारकर उनकी लेक्सस कार और उसमें रखे करीब नौ लाख रुपये लेकर फरार होने वाले आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपित को छह दिसंबर को लाहौल स्फीति मनाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया और रविवार रात गुरुग्राम लेकर पहुंची। आरोपित की पहचान उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में रहने वाले राहुल के रूप में की गई।
क्या है पूरा मामला
सात नवंबर को दिल्ली के रजोकरी के रहने वाले राजेंद्र जैन ने गुरुग्राम के सुशांत लोक थाने में इस ममले में शिकायत दर्ज कराई थी।उन्होंने बताया था कि सेक्टर 43 में उनका व्यापार है। वह सात नवंबर की शाम छह बजे अपने चालक राहुल के साथ लेक्सस कार से रजोकरी घर जा रहे थे। कार में आठ लाख 90 हजार रुपये थे। गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर 54 के पास चालक ने उन्हें डरा धमकाकर बीच सड़क पर उतार दिया और कार लेकर फरार हो गया।
केस दर्ज होने के बाद जांच करते हुए सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच की टीम ने आठ नवंबर को लेक्सस कार गुरुग्राम से बरामद कर ली। इसमें रुपये नहीं थे। मामले में कार्रवाई करते हुए छह दिसंबर को आरोपित चालक राहुल को पकड़ लिया गया। इसे सोमवार को कोर्ट में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है। इस दौरान इससे रुपये की बरामदगी की जाएगी।
प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि यह करीब तीन महीने से राजेंद्र जैन के पास कार चालक की नौकरी कर रहा था। गाड़ी में रुपये देखकर इसको लालच आ गया और इसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसने गाड़ी गुरुग्राम में ही छोड़ दी और रुपये लेकर हिमाचल प्रदेश चला गया। यहां कुल्लू-मनाली क्षेत्र में अपनी महिला मित्र व अन्य साथियों के साथ फरारी काट रहा था।
