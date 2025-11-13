Language
    गुरुग्राम में युवती ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, घरेलू सहायिका के तौर पर करती थी काम

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:52 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर 50 में मेपल गार्डन सोसायटी में एक 20 वर्षीय घरेलू सहायिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका बिहार के अररिया जिले की रहने वाली खुशी पाल थी, जो कुछ महीनों से यहां काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

    मेपल गार्डन सोसायटी के घर में महिला सहायिका ने किया सुसाइड।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 50 थाना क्षेत्र के मेपल गार्डन सोसायटी स्थित एक घर में काम करने वाली 20 वर्षीय युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव गुरुवार सुबह पांच बजे कमरे से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

    मृत युवती की पहचान बिहार के अररिया जिले के जोतिहार गांव की रहने वाली खुशी पाल के रूप में की गई। बताया जाता है यह कुछ महीनों से मेपल गार्डन स्थित एक घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से तनाव में थी।

    गुरुवार सुबह जब यह कमरे से बाहर नहीं निकली तो घर के लोगों ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांककर देखा तो उसका शव फंदो से लटका हुआ था।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया। स्वजन को इसकी सूचना दी गई है। परिवारवालों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।