गुरुग्राम में युवती ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, घरेलू सहायिका के तौर पर करती थी काम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 50 थाना क्षेत्र के मेपल गार्डन सोसायटी स्थित एक घर में काम करने वाली 20 वर्षीय युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव गुरुवार सुबह पांच बजे कमरे से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

मृत युवती की पहचान बिहार के अररिया जिले के जोतिहार गांव की रहने वाली खुशी पाल के रूप में की गई। बताया जाता है यह कुछ महीनों से मेपल गार्डन स्थित एक घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से तनाव में थी।