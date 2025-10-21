Language
    दीपावली पर गुरुग्राम में आग का तांडव: राठीवास गोदाम में भीषण धमाके, शहर के कई इलाकों में मचा हाहाकार

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    गुरुग्राम में दीपावली के दिन राठीवास गोदाम में भीषण आग लग गई। धमाकों के साथ फैली इस आग से शहर में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे लोगों में दहशत फैल गई।

    गुरूग्राम में आग से तबाही। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दीपावली की रात गुरुग्राम में आतिशबाजी के बीच आगजनी की कई घटनाओं ने शहर को हिला कर रख दिया। सबसे भीषण घटना बिलासपुर के समीप राठीवास गांव में सामने आई, जहां पुराने एसी-फ्रिज के गोदाम में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते चार एकड़ में फैले इस गोदाम में धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं। आग की लपटों के बीच करीब सौ से अधिक कंप्रेशर फट गए, जिससे पूरा इलाका दहल उठा और आसपास के लोग दहशत में आ गए।

    गोदाम में पुराने एसी, फ्रिज, कारों और दुपहिया वाहनों के प्लास्टिक और रबर पार्ट रखे हुए थे। सोमवार शाम सात बजकर पच्चीस मिनट पर आग लगने की सूचना के बाद गुरुग्राम और रेवाड़ी से दमकल की 15 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। मानेसर दमकल केंद्र के एफएसओ ललित वर्मा ने बताया कि यह गोदाम दो दिन से बंद था और यहां स्क्रैपिंग का काम होता था।

    आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि गोदाम का शेड ढह गया और मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद लेनी पड़ी। आग पर काबू पाने के प्रयास करीब 15 घंटे तक चलते रहे। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या पटाखों की चिंगारी को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है।

    दीपावली की रात ही गुरुग्राम के शिवपुरी क्षेत्र में एक तीन मंजिला फोटो फ्रेम की दुकान में तड़के ढाई बजे भीषण आग लग गई। आग दूसरी मंजिल से शुरू हुई और कुछ ही समय में पहली और तीसरी मंजिल को भी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही भीमनगर, सेक्टर 29, सेक्टर 37 और उद्योग विहार दमकल केंद्रों से सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एफएसओ नरेंद्र सिंह ने बताया कि दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया।

    शहर के अन्य हिस्सों से भी आग लगने की कई घटनाएं सामने आईं। सेक्टर 31 स्थित वाटिका टेंट हाउस में आग लगी, जिसे सेक्टर 29 दमकल केंद्र की टीम ने काबू में किया। वहीं, सेक्टर 28 के एक जूते-चप्पलों के गोदाम में रात आठ बजे आग लगी। सेक्टर 47 के एक घर और सेक्टर 49 की एक कार में आग लग गई। सेक्टर 14 में कूड़े के ढेर में आतिशबाजी की वजह से आग भड़क उठी। इसके अलावा, आर्वी अस्पताल के पास एक मकान में भी रात तीन बजे आग लगने की सूचना मिली, हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

    झुग्गियों में लगी आग

    चकरपुर क्षेत्र की झुग्गियों में भी देर रात आग लग गई, जिसमें पांच से अधिक झुग्गियां जलकर राख हो गईं। दमकल की गाड़ियां समय पर मौके पर पहुंचीं और आग पर नियंत्रण पाया गया। इसी प्रकार, सिकंदरपुर में कूड़े और एक वाहन में, जबकि सेक्टर 26 में एक कार में आग लगने की घटना हुई।

    सेक्टर 37 दमकल केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी पांच स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। इनमें कादीपुर चौक की पेंट की दुकान, गढ़ी हरसरू का एक मकान, खेड़कीदौला, शिवाजी नगर और रेलवे रोड की दुकानें शामिल हैं, जहां आग की चपेट में आकर सामान जल गया। खांडसा मंडी की दूसरी मंजिल पर रखे खाली क्रेट्स में भी आग लग गई, जिसे दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर बुझा दिया।

    इन सभी घटनाओं के बावजूद राहत की बात यह रही कि किसी भी मामले में जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। आग पर समय रहते काबू पाने के लिए दमकल विभाग की तत्परता की सराहना की जा रही है।