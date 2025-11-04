गुरुग्राम में सड़क किनारे रेहड़ी लगवाने को लेकर दो पक्षों में विवाद, दुकानदार को मारी गोली

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेस एक थाना क्षेत्र के ग्वाल पहाड़ी में सड़क किनारे पारिवारिक जमीन पर दुकान के बाहर रेहड़ी लगाने को लेकर किराये के पैसे के लिए दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष की तरफ से आए कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के एक दुकानदार समेत दो लोगों से मारपीट की।

दुकानदार पर कार चढ़ाने की कोशिश की और फिर गोली मारकर फरार हो गए। इसमें वह घायल हो गया। उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर ग्वाल पहाड़ी चौकी पुलिस ने मामले में शामिल रहे एक आरोपित को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया।

मारपीट के दौरान जिस युवक को गोली लगी उसकी पहचान ग्वाल पहाड़ी में रहने वाले धनराज के रूप में की गई है। इनके बड़े भाई ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि इनकी जमीन सन सिटी ग्वाल पहाड़ी के पास लगती है। जिस पर ये किराये पर रेहड़ी लगवाते हैं। करीब सात-आठ दिन पहले दूसरे पक्ष का जयप्रकाश रेहड़ी संचालकों से किराये से पैसे लेने आया।

इस दौरान धनराज के चाचा करतार के साथ जयप्रकाश की कहासुनी हुई। इसी बात काे लेकर तीन-चार दिन पहले धनराज की भी जयप्रकाश के साथ कहासुनी हुई थी। रविवार शाम करीब पांच बजे जब धनराज अपने जनरल स्टोर पर थे तभी जयप्रकाश के लड़के प्रशांत, निशांत आशीष, दीपक व पियूष लाठी-डंडे लेकर आए और उसके साथ मारपीट करने लगे। जानकारी मिलने पर परिवार के लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे। यहां देखा तो धनराज को हरेंद्र, सतबीर, जयप्रकाश व गुल्लू और अन्य लोग पीट रहे थे।

हरेंद्र ने जान से मारने की नीयत से धनराज पर पिस्टल से गोली चला दी। गोली इसके भाई के हाथ में लगी व उसका हाथ टूट गया। सतबीर नाम के आरोपित ने जान से मारने की नीयत से स्कार्पियो गाड़ी से भी धनराज को टक्कर मारी और इसके बाद सभी वहां से फरार हो गए। मारपीट में धनराज के बाबा जगदीश को भी चोटे आईं।

परिवार के लोग दोनों घायलों को मेरिंगो एशिया अस्पताल ले गए। यहां दोनों इलाजरत हैं। ग्वाल पहाड़ी चौकी पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल से निरीक्षण के दौरान एक बांस का डंडा, एक कारतूस व एक खाली खोल बरामद किया गया। केस दर्ज करने के बाद सोमवार को एक आरोपित सतबीर को ग्वाल पहाड़ी से धर दबोचा गया। यह ग्वाल पहाड़ी में ही रहता है।