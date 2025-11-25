गुरुग्राम में 20 साइबर ठगों की गिरफ्तारी से 142 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, कई राज्यों के लोगों को बनाया था शिकार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों के विभिन्न मामलों की जांच करते हुए बीते दिनों गिरफ्तार किए गए 20 आरोपितों से पूछताछ और इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर से मिले डाटा के आधार पर 20218 शिकायतों का पर्दाफाश किया गया है। इन आरोपितों ने देशभर के लोगों को शिकार बनाकर उनसे 142 करोड़ 86 लाख रुपए की ठगी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान ने बताया कि बीते दिनों मामलों की जांच करते हुए साइबर पुलिस ने कई बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इसमें पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण और मानेसर पुलिस ने एक साथ काम किया। पकड़े गए आरोपियतों के कब्जे से पुलिस टीमों ने कुल 2,58,000 नकद, चार मोबाइल फोन व एक सिम कार्ड बरामद किए गए।