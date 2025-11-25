Language
    गुरुग्राम में 20 साइबर ठगों की गिरफ्तारी से 142 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, कई राज्यों के लोगों को बनाया था शिकार

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:56 PM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस ने 20 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर 142 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा किया है। ये ठग फर्जी कॉल और मैसेज के माध्यम से लोगों को फंसाते थे। इस गिरोह ने कई राज्यों के लोगों को अपना शिकार बनाया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों के विभिन्न मामलों की जांच करते हुए बीते दिनों गिरफ्तार किए गए 20 आरोपितों से पूछताछ और इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर से मिले डाटा के आधार पर 20218 शिकायतों का पर्दाफाश किया गया है। इन आरोपितों ने देशभर के लोगों को शिकार बनाकर उनसे 142 करोड़ 86 लाख रुपए की ठगी की।

    एसीपी साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान ने बताया कि बीते दिनों मामलों की जांच करते हुए साइबर पुलिस ने कई बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इसमें पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण और मानेसर पुलिस ने एक साथ काम किया। पकड़े गए आरोपियतों के कब्जे से पुलिस टीमों ने कुल 2,58,000 नकद, चार मोबाइल फोन व एक सिम कार्ड बरामद किए गए।

    इनका इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन से डाटा निकलवाया गया। इससे पता चला कि इनके खिलाफ पूरे देश में कुल 20,218 शिकायतें, 415 केस अंकित दर्ज हैं। इनमें से हरियाणा में 30 केस हैं। जांच में पता चला कि इन आरोपितों ने डिजिटल अरेस्ट, निवेश के नाम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर व फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी की।