गैंगस्टर सुनील सरढ़ानिया पर कसा शिकंजा, अब दीपक नांदल की बारी; विदेश में रहकर चला रहा है गिरोह
गुरुग्राम में हरियाणवी गायक पर फायरिंग और प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामलों में सुनील सरढ़ानिया की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अब उसके साथी दीपक नांदल पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, जो विदेश में बैठकर गिरोह चला रहा था। सुनील ने युवाओं को अपराध से दूर रहने की सलाह दी है। दीपक के गुर्गों से एसटीएफ पूछताछ कर रही है।
विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। हरियाणावी गायक राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, उसके दोस्त प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की हत्या और फिर एमएनआर बिल्डर्स कंपनी पर फायरिंग। पैसों के लेनदेन में हाल के तीन महीनों में ये कुछ बड़ी वारदात हुईं। इन तीनों ही वारदात में दो नाम चर्चा में रहे। एक सुनील सरढ़ानिया और दूसरा दीपक नादंल। गुरुग्राम पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार करने में सफलता पा ली है और अब दीपक नादंल पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।
सोनीपत के सरढ़ाना गांव का रहने वाला गैंग्स्टर सुनील हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के दौरान हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आने के बाद 2024 में फर्जी पासपोर्ट पर मध्य अमेरिका के कोस्टारिका फरार हो गया था। यह विदेश में रहकर दीपक नांदल के साथ गिरोह चला रहा था। यहीं से इसने अपने गुर्गों के माध्यम से गुरुग्राम में एक के बाद एक तीन बड़ी वारदात कराकर दहशत फैलाई।
मामलों की जांच करते हुए भारतीय और विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए गुरुग्राम पुलिस ने रविवार को सुनील को गिरफ्तार कर लिया। यह पांच दिन के रिमांड पर है। इस दौरान इससे दीपक नांदल के बारे में जानकारी ली जा रही है। यह पूछा जा रहा है कि वह किस तरह से दीपक के संपर्क में आया। इस समय दीपक किस देश में और कहां पर मौजूद है। साथ ही वह और कौन-कौन सी वारदात में शामिल रहा। पैसों के लेनदेन के बारे में भी पूरी जानकारी ली जा रही है।
हरियाणा में इसके गुर्गों और हथियार सप्लाई चेन के बारे में भी पता किया जा रहा है। दीपक किस तरह भारत से भागा था। उसके पासपोर्ट के बारे में भी जानकारी की जा रही है। पुलिस प्रवक्ता एएसआइ संदीप कुमार का कहना है कि दीपक नांदल के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सुनील के बाद जल्द ही दीपक पर भी शिकंजा कसा जाएगा और वह गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में होगा।
पकड़े गए दीपक के दोनों गुर्गों से पूछताछ कर रही एसटीएफ
एक तरफ जहां सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच टीम सुनील सरढ़ानिया से दीपक के बारे में जानकारी हासिल कर रही है तो वहीं दूसरी ओर तीन दिन पहले पकड़े गए दीपक नांदल के दो शूटरों नरेंद्र और मोहित से एसटीएफ दीपक के बारे में पता लगाने में जुटी है। एसटीएफ एसपी विक्रांत भूषण ने बताया कि दोनों आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि दोनों शूटर सिग्नल एप, स्नैपचैट व अन्य आनलाइन माध्यमों से दीपक से जुड़े थे। वहां से टारगेट मिलने के बाद दोनों गुरुग्राम में बिल्डर्स कंपनी के आफिस पर फायरिंग में शामिल रहे थे।
एसटीएफ ने बताया कि गैंग्स्टर दीपक नांदल पहले एक हरियाणवी म्यूजिक प्रोड्यूसर और रैपर था। दीपक नांदल कुछ साल पहले भारत छोड़कर विदेश भाग गया था तथा विदेश में बैठकर अपने गैंग का संचालन कर रहा है। जुलाई 2025 में दीपक नांदल के कहने पर ही उसके साथियों ने गुरुग्राम में हरियाणवी गायक राहुल फाजिलपुरिया पर गोली चलाई थी। उसके बाद अगस्त 2025 में रोहित शौकीन नाम के प्रापर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पहले फैलाई दहशत, पकड़े जाने पर युवाओं को अपराध से दूर रहने की सलाह
जिस सुनील सरढ़ानिया ने गुरुग्राम में दहशत फैलाई, पकड़े जाने के बाद उसने हाथ जोड़कर युवाओं को अपराध से दूर रहने की सलाह दी है। गुरुग्राम पुलिस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें वह कह रहा है कि वह 15-20 साल से अपराध की दुनिया में है। उसके ऊपर 20 से 25 मामले दर्ज हैं। उसने इस लाइन में देखा कि इसमें कुछ नहीं है। सभी नौजवान साथियों से निवेदन किया कि वह घर रहें। सुरक्षित रहें। किसी भी अपराधी के संपर्क में न रहें। अपराध की दुनिया में बड़े लोग उनका इस्तेमाल कर छोड़ देते हैं। बाद में पछताना पड़ता है।
