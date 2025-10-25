कभी जुर्म में रहा साझीदार, अब दुश्मनी में मार दी गोली; गुरूग्राम में साथी बना जान का दुश्मन
गुरुग्राम में अपराध जगत से जुड़ी एक घटना सामने आई है। कभी अपराध में साथी रहे दो लोग अब दुश्मन बन गए। आपसी दुश्मनी के चलते एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना अपराधियों के बीच दुश्मनी को दर्शाती है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। रवि नगर कालोनी में बृहस्पतिवार देर शाम हुए गोली कांड में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। गोली कांड में घायल प्रशांत पाराशर (21) व आरोपित शुभम (24) जुर्म में साझीदार रहे हैं। फिर आपसी रंजिश से उनके बीच दूरियां बढ़ गईं और शुभम जान का दुश्मन बन गया।
पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों एनडीपीएस एक्ट के एक अभियोग में सह आरोपित थे और दोनों एनडीपीएस के केस में पहले भी जेल जा चुके हैं। दोनों के खिलाफ तीन-तीन अभियोग दर्ज हैं। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी शुभम को काबू करके वारदात में प्रयोग पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। मामले की जांच चल रही है।
पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि आरोपित शुभम व प्रशांत पाराशर को वर्ष-2023 में 22.80 ग्राम हेरोइन व एक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार करकेे सेक्टर-9ए पुलिस थाना में अभियोग अंकित किया था। इस अभियोग में दोनों जेल भी जा चुके हैं। अब दोनों आपसी रंजिश चल रही है।
जिससे चलते बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे रवि नगर निवासी आरोप शुभम अपने अन्य साथियों के साथ गली नम्बर-3 से जा रहा था, इसी दौरान इन्हें रास्ते में प्रशांत मिल गया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और आरोपित शुभम ने उसके ऊपर गोली चला दी।
गोली पेट में लगते ही वह गिर गए। शोर होने पर सभी वहां से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस घटना की गहनता से जांच कर रही है। उधर, निजी अस्पताल में भर्ती प्रशांत का उपचार चल रह है। उसकी हालत स्थित बताई जा रही है।
घायल प्रशांत के एक रिश्तेदार के मुताबिक प्रशांत के चचेरे भाई पर्व उर्फ बड़ी के ऊपर इसी साल 12 जनवरी को 15-20 युवकों ने हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मामले में 11 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस को दी शिकायत में देवीलाल कालोनी निवासी पीड़ित पिता ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे बेटी ने फोन करके बताया कि घर से मां का फोन आया है। भाई प्रशांत पाराशर को किसी ने गोली मार दी है। उन्हें सिविल अस्पताल, सेक्टर-10 में भर्ती करवाया गया है और उसकी हालत गंभीर है।
इसके बाद वह घर पहुंचे जहां इसको पता चला कि बेटे का आयुष्मान हास्पिटल में इलाज चल रहा है। उसके पेट में गोली लगी है। सेक्टर-9ए थाना पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया।
दोनों का अपराध की दुनिया से है नाता
पुलिस की जांच में दोनों का अपराध की दुनिया से नाता उजागर हुआ है। ज्ञात हुआ कि आरोपित शुभम पर जान से मारने की धमकी देने, एनडीपीएस एक्ट व शस्त्र अधिनयम के तहत तीन अभियोग गुरुग्राम में पहले से अंकित हैं।इसके अलावा घायल प्रशांत के खिलाफ भी चोरी करने के दो और एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अभियोग सहित कुल तीन अभियोग गुरुग्राम में दर्ज हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।