कभी जुर्म में रहा साझीदार, अब दुश्मनी में मार दी गोली; गुरूग्राम में साथी बना जान का दुश्मन

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। रवि नगर कालोनी में बृहस्पतिवार देर शाम हुए गोली कांड में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। गोली कांड में घायल प्रशांत पाराशर (21) व आरोपित शुभम (24) जुर्म में साझीदार रहे हैं। फिर आपसी रंजिश से उनके बीच दूरियां बढ़ गईं और शुभम जान का दुश्मन बन गया।

पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों एनडीपीएस एक्ट के एक अभियोग में सह आरोपित थे और दोनों एनडीपीएस के केस में पहले भी जेल जा चुके हैं। दोनों के खिलाफ तीन-तीन अभियोग दर्ज हैं। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी शुभम को काबू करके वारदात में प्रयोग पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। मामले की जांच चल रही है।

पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि आरोपित शुभम व प्रशांत पाराशर को वर्ष-2023 में 22.80 ग्राम हेरोइन व एक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार करकेे सेक्टर-9ए पुलिस थाना में अभियोग अंकित किया था। इस अभियोग में दोनों जेल भी जा चुके हैं। अब दोनों आपसी रंजिश चल रही है।

जिससे चलते बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे रवि नगर निवासी आरोप शुभम अपने अन्य साथियों के साथ गली नम्बर-3 से जा रहा था, इसी दौरान इन्हें रास्ते में प्रशांत मिल गया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और आरोपित शुभम ने उसके ऊपर गोली चला दी।

गोली पेट में लगते ही वह गिर गए। शोर होने पर सभी वहां से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस घटना की गहनता से जांच कर रही है। उधर, निजी अस्पताल में भर्ती प्रशांत का उपचार चल रह है। उसकी हालत स्थित बताई जा रही है।

घायल प्रशांत के एक रिश्तेदार के मुताबिक प्रशांत के चचेरे भाई पर्व उर्फ बड़ी के ऊपर इसी साल 12 जनवरी को 15-20 युवकों ने हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मामले में 11 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा पुलिस को दी शिकायत में देवीलाल कालोनी निवासी पीड़ित पिता ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे बेटी ने फोन करके बताया कि घर से मां का फोन आया है। भाई प्रशांत पाराशर को किसी ने गोली मार दी है। उन्हें सिविल अस्पताल, सेक्टर-10 में भर्ती करवाया गया है और उसकी हालत गंभीर है।