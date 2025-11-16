Gurugram Crime: सिर पर पत्थर मारकर की गई थी युवक की हत्या, पंचमुखी मंदिर के सामने लहूलुहान अवस्था में मिली थी लाश

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर सात एक्सटेंशन स्थित पंचमुखी मंदिर के सामने शुक्रवार सुबह लहूलुहान स्थिति में पाए गए 28 वर्षीय युवक के शव का शनिवार को पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान पता चला कि युवक की हत्या सिर पर भारी वस्तु या पत्थर के प्रहार से की गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन को सौंप दिया।

बिहार का रहने वाला था युवक मृत युवक की पहचान मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी के लक्ष्मीपुर गांव के रहने वाले कामोद के रूप में की गई थी। कामोद का शव शुक्रवार सुबह मंदिर के सामने रजाई में लपेटा हुआ पाया गया था। इसके मुंह को पत्थर से कूचा हुआ था। पुलिस ने बताया कि यह दिल्ली के बवाना में परिवार के साथ रहते थे और दिल्ली में निजी कंपनी में काम करते थे।

वह एक हफ्ते पहले गुरुग्राम के ज्योति पार्क इलाके की गली संख्या 13 में रहने वाले अपने भाई प्रमोद के घर आए थे। भाई प्रमोद ने बताया कि गुरुवार रात करीब साढ़े दस बजे कामोद खाना खाने के बाद घर से बाहर निकले थे।