    Gurugram Crime: सिर पर पत्थर मारकर की गई थी युवक की हत्या, पंचमुखी मंदिर के सामने लहूलुहान अवस्था में मिली थी लाश

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:04 AM (IST)

    गुरुग्राम में एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक का शव पंचमुखी मंदिर के पास खून से लथपथ हालत में मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हत्यारों की तलाश जारी है।

    पंचमुखी मंदिर के सामने सड़क पर पड़े कूड़े में मिले युवक के शव की जांच करने पहुंचे थे पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीम।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर सात एक्सटेंशन स्थित पंचमुखी मंदिर के सामने शुक्रवार सुबह लहूलुहान स्थिति में पाए गए 28 वर्षीय युवक के शव का शनिवार को पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान पता चला कि युवक की हत्या सिर पर भारी वस्तु या पत्थर के प्रहार से की गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन को सौंप दिया।

    बिहार का रहने वाला था युवक

    मृत युवक की पहचान मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी के लक्ष्मीपुर गांव के रहने वाले कामोद के रूप में की गई थी। कामोद का शव शुक्रवार सुबह मंदिर के सामने रजाई में लपेटा हुआ पाया गया था। इसके मुंह को पत्थर से कूचा हुआ था। पुलिस ने बताया कि यह दिल्ली के बवाना में परिवार के साथ रहते थे और दिल्ली में निजी कंपनी में काम करते थे।

    वह एक हफ्ते पहले गुरुग्राम के ज्योति पार्क इलाके की गली संख्या 13 में रहने वाले अपने भाई प्रमोद के घर आए थे। भाई प्रमोद ने बताया कि गुरुवार रात करीब साढ़े दस बजे कामोद खाना खाने के बाद घर से बाहर निकले थे।

    सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही पुलिस

    इसके बाद नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद सुबह उनका शव पाया गया। इसी दौरान किसी ने उनकी हत्या कर दी। सेक्टर नौ थाना पुलिस ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। अभी आरोपित की पहचान नहीं हो पाई है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।