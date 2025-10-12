Gurugram Crime: पुलिस एनकाउंटर में बंबीहा गैंग के दो शूटर गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में पुलिस ने बंबीहा गैंग के दो शूटरों को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। इनकी पहचान पंजाब के रहने वाले सुमित और मंजीत के रूप में हुई है। दोनों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक के पैर और दूसरे के घुटने के पास गोली लगी है।

पुलिस को दोनों शूटरों के बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी। सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच प्रभारी मोहित और सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच प्रभारी ललित की संयुक्त टीम ने शनिवार देर रात दो बजे दोनों बदमाशों को मैदावास गांव के पास घेर लिया।

टीम ने दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोलियां लग गईं। दोनों को हिरासत में लेकर अस्पताल ले जाया गया। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाश बंबीहा गैंग से जुड़े हुए हैं। आरोपितों से पूछताछ की जा रही है कि वे किस वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। इलाज के बाद उन्हें रिमांड पर लेकर उनके गैंग और अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जाएगी।