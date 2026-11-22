आदित्य राज, गुरुग्राम। गुरुग्राम की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुले में घूमने वाले पशुओं पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है।

शनिवार को ‘मिशन सुरक्षित गुरुग्राम’ के तहत निगम की टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 19 घुमंतू पशुओं को पकड़ा। सभी पशुओं को सुरक्षित रूप से गोशालाओं और नंदीशालाओं में भेज दिया गया।

बेसहारा पशुओं को लेकर सक्रिय गुरुग्राम प्रशासन

अभियान का उद्देश्य सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले पशुओं के कारण यातायात में आने वाली बाधाओं और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है।

निगमायुक्त डॉ पंकज का कहना है कि खुले में घूमने वाले पशु आम नागरिकों के साथ स्वयं पशुओं की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। इससे यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

उन्होंने पशुपालकों से अपील की कि वे अपने पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुला न छोड़ें। उनकी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना पशुपालकों की जिम्मेदारी है।

पशुपालकों से की गई बड़ी अपील..

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभियान की नियमित निगरानी करने और कार्रवाई लगातार जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही नागरिकों से भी अपील की कि कहीं खुले में पशु दिखाई देने पर नगर निगम को सूचना दें और अभियान में सहयोग करें।