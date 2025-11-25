कोर्ट परिसर में सफाई को लेकर अदालत का बड़ा आदेश, सभी एजेंसियों को मिलकर सुधार करने का निर्देश

गौरव सिंगला,नया गुरुग्राम। गुरुग्राम जिला अदालत परिसर की गंदगी और अव्यवस्था को लेकर अब सख्त कदम उठाए जाने की उम्मीद है। सिविल जज सीनियर डिविजन मनीष कुमार ने सोमवार को बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से सुधार के लिए विभिन्न अंतरिम निर्देश जारी किए हैं।

जिला बार एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका में अध्यक्ष निकेश राज यादव ने बताया कि अदालत परिसर में रोजाना 10,000 से ज्यादा वकील, सैकड़ों कर्मचारी और हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन लंबे समय से यहां सीवर ओवरफ्लो, बदबूदार पानी, टूटी सड़कें, कूड़े का ढेर और आवारा जानवरों की वजह से माहौल बेहद खराब हैं।

इसे लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात से सहमति जताते हुए कहा कि नगर निगम, जीएमडीए, पीडब्ल्यूडी और डीसी के बीच जिम्मेदारी के झगड़े के कारण वकीलों और जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि न्याय का मंदिर साफ, सुरक्षित और सम्मानजनक होना चाहिए और लापरवाही की वजह से लोगों को हो रहा नुकसान गंभीर और अप्रतिकार्य है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2025 को होगी, जिसमें अदालत आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करेगी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जिला अदालत परिसर की साफ-सफाई और सुरक्षा बनाए रखना सभी विभागों की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।