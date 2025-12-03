गुरुग्राम में GRAP के नाम पर 15 हजार की रिश्वत लेते कॉन्स्टेबल गिरफ्तार, ACB की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सेक्टर 29 थाने में तैनात कॉन्स्टेबल यशपाल को ग्रेप के नाम पर 15 हजार रुपये की वसूली करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

गुरुग्राम एसीबी प्रवक्ता ने बताया कि एक शिकायतकर्ता ने मंगलवार को शिकायत दी थी कि उनके घर पर निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार को सेक्टर-29 थाने में तैनात कॉन्स्टेबल यशपाल उनके घर पहुंचे और ग्रेप का हवाला देकर निर्माण कार्य रुकवाने की धमकी दी।