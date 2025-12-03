गुरुग्राम में GRAP के नाम पर 15 हजार की रिश्वत लेते कॉन्स्टेबल गिरफ्तार, ACB की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा
गुरुग्राम में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सेक्टर 29 थाने के कॉन्स्टेबल यशपाल को ग्रेप के नाम पर 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। श ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सेक्टर 29 थाने में तैनात कॉन्स्टेबल यशपाल को ग्रेप के नाम पर 15 हजार रुपये की वसूली करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
गुरुग्राम एसीबी प्रवक्ता ने बताया कि एक शिकायतकर्ता ने मंगलवार को शिकायत दी थी कि उनके घर पर निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार को सेक्टर-29 थाने में तैनात कॉन्स्टेबल यशपाल उनके घर पहुंचे और ग्रेप का हवाला देकर निर्माण कार्य रुकवाने की धमकी दी।
इसके बदले कॉन्स्टेबल ने 15000 रुपये मांगे। ब्यूरो ने शिकायत की सत्यता की पुष्टि होने पर त्वरित कार्रवाई की। मंगलवार शाम जब शिकायकर्ता ने कॉन्स्टेबल को रुपये दिए, उसी दौरान ब्यूरो की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
