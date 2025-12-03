Language
    गुरुग्राम में GRAP के नाम पर 15 हजार की रिश्वत लेते कॉन्स्टेबल गिरफ्तार, ACB की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:46 AM (IST)

    गुरुग्राम में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सेक्टर 29 थाने के कॉन्स्टेबल यशपाल को ग्रेप के नाम पर 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। श ...और पढ़ें

    कॉन्स्टेबल यशपाल ग्रेप के नाम पर 15 हजार रुपये की वसूली करते गिरफ्तार। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सेक्टर 29 थाने में तैनात कॉन्स्टेबल यशपाल को ग्रेप के नाम पर 15 हजार रुपये की वसूली करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

    गुरुग्राम एसीबी प्रवक्ता ने बताया कि एक शिकायतकर्ता ने मंगलवार को शिकायत दी थी कि उनके घर पर निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार को सेक्टर-29 थाने में तैनात कॉन्स्टेबल यशपाल उनके घर पहुंचे और ग्रेप का हवाला देकर निर्माण कार्य रुकवाने की धमकी दी।

    इसके बदले कॉन्स्टेबल ने 15000 रुपये मांगे। ब्यूरो ने शिकायत की सत्यता की पुष्टि होने पर त्वरित कार्रवाई की। मंगलवार शाम जब शिकायकर्ता ने कॉन्स्टेबल को रुपये दिए, उसी दौरान ब्यूरो की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

     