केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम में किया मौन सत्याग्रह
केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम में मौन सत्याग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने के विरोध में रविवार को न्यू कालोनी मोड़ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण मौन सत्याग्रह किया। कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ताओं में इसमें शामिल हुए। सभी ने इसे भाजपा की ओछी राजनीति करार दिया।
शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि भाजपा सरकार के पास विकास के नाम पर अपने कार्यकाल में गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। बड़ी बातें करना और विपक्ष पर हमले बोलना ही भाजपा की राजनीति का हिस्सा बन गया है। न तो केंद्र में और न ही हरियाणा में भाजपा की सरकार में ऐसा कोई काम हुआ है, जिसे विकास का नाम दिया जा सके।
भाजपा पर बदले की भावना से काम करने का आरोप
भाजपा बदले की भावना के साथ-साथ बदलने की भावना से काम कर रही है। भाजपा सरकार देश के इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। कांग्रेस के शासनकाल में शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को नाम बदलने के साथ उनमें संशोधन करके कमजोर करने का काम किया जा रहा है।
मनरेगा का नाम बदलना भाजपा की संकीर्ण सोच को दर्शाता है। मनरेगा का सिर्फ नाम ही नहीं बदला, बल्कि इसकी गारंटी को भी भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है।
इस अवसर पर पर्ल चौधरी, सुनीता सहरावत, मनीष खटाना, सुशील भारद्वाज टुल्लर, पूजा शर्मा, कृष्ण सैनी, राजकुमार, राहुल नंबरदार, करण सिंह लोहिया, मुकेश डागर कोच, विकास हुड्डा, सुशील सहरावत, परीक्षित मेहता, दिनेश अग्रवाल, पंडित रमेश कुमार, मास्टर महेंद्र सैन, राजीव यादव, शाम लाल बमानिया आदि मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।