केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम में किया मौन सत्याग्रह

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने के विरोध में रविवार को न्यू कालोनी मोड़ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण मौन सत्याग्रह किया। कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ताओं में इसमें शामिल हुए। सभी ने इसे भाजपा की ओछी राजनीति करार दिया।

शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि भाजपा सरकार के पास विकास के नाम पर अपने कार्यकाल में गिनवाने के लिए कुछ नहीं है। बड़ी बातें करना और विपक्ष पर हमले बोलना ही भाजपा की राजनीति का हिस्सा बन गया है। न तो केंद्र में और न ही हरियाणा में भाजपा की सरकार में ऐसा कोई काम हुआ है, जिसे विकास का नाम दिया जा सके।

भाजपा पर बदले की भावना से काम करने का आरोप भाजपा बदले की भावना के साथ-साथ बदलने की भावना से काम कर रही है। भाजपा सरकार देश के इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। कांग्रेस के शासनकाल में शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को नाम बदलने के साथ उनमें संशोधन करके कमजोर करने का काम किया जा रहा है।