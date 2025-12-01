गुरुग्राम CMO ऑफिस में रिश्वतखोर सहायक गिरफ्तार, ACB टीम ने रंगे हाथों पकड़ा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो की फरीदाबाद ब्रांच ने सोमवार शाम गुरुग्राम CMO ऑफिस में तैनात असिस्टेंट सुभाष शर्मा को ₹325,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। रिश्वत की रकम आरोपी के बैग से बरामद हुई। उसके खिलाफ गुरुग्राम ACB पुलिस स्टेशन में करप्शन के आरोपों में FIR दर्ज की गई है।

फरीदाबाद ACB को दी गई शिकायत में एट्रियम डायग्नोस्टिक गुरुग्राम सेंटर के मैनेजर ने बताया कि उसने अपना डायग्नोस्टिक सेंटर बेच दिया है और नई ओनरशिप कंपनी को मशीन ट्रांसफर और दूसरे जरूरी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए 31 अक्टूबर, 2025 को CMO ऑफिस में एप्लीकेशन दी गई थी।

मामला डिप्टी CMO ऑफिस को रेफर कर दिया गया। एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे क्लर्क सुभाष शर्मा ने जानबूझकर बेवजह ऑब्जेक्शन उठाए। उसने 21 नवंबर को सभी ऑब्जेक्शन का जवाब दिया, लेकिन मामला सुलझा नहीं। जब वह दोबारा सुभाष शर्मा से मिला, तो उसने कहा कि उसकी अल्ट्रासाउंड मशीन का ट्रांसफर पेंडिंग है और इसके लिए पेमेंट की जरूरत होगी। उसने शुरू में ₹500,000 मांगे। फिर रिश्वत की रकम ₹3.50 लाख तय हुई।