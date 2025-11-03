प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए ली थी रिश्वत, रंगे हाथ पकड़े गए क्लर्क के खिलाफ गुरुग्राम कोर्ट में चार्जशीट पेश
गुरुग्राम में, प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए नगर पालिका के क्लर्क के खिलाफ एसीबी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। क्लर्क ने एक व्यक्ति से प्रॉपर्टी आईडी बनाने के एवज में 17 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 9 हजार रुपये लेते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए नगर पालिका क्लर्क के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बीते दिनों गुरुग्राम कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आरोपित क्लर्क को नौ हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में चार सितंबर को गिरफ्तार किया था।
एसीपी को शिकायत मिली थी कि शिकायतकर्ता ने फरुखनगर पावर कॉलोनी स्थित 400 गज के प्लाट की प्रापर्टी आइडी के लिए आनलाइन आवेदन किया था।आवेदन करने के बाद दो सितंबर को वह प्रापर्टी आइडी के लिए फरुखनगर नगर पालिका में तैनात क्लर्क बिजेंद्र सिंह से मिला।
क्लर्क ने बताया कि उसके आवेदन में कुछ कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने और प्रॉपर्टी आईडी बनाने के एवज में 17 हजार रुपये नकद मांगे गए। उसी दिन शिकायतकर्ता ने पांच हजार रुपये क्लर्क को दे दिए। इसके बाद बची हुई राशि भी क्लर्क ने मांगी।
इस पर पीड़ित ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी। चार सितंबर को बाकी राशि देने के लिए जब शिकायतकर्ता आरोपित से मिला तो क्लर्क ने उनसे नौ हजार की शेष राशि अपनी सरकारी गाड़ी में रखने को कहा। इसी दौरान एसीबी टीम ने दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष क्लर्क बिजेंद्र सिंह को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित की गाड़ी से नौ हजार रुपये की रिश्वत बरामद की गई थी।
