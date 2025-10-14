Gurugram News: सिविल अस्पतालों में ओपीडी का समय बदला, पढ़ें नई समय सारिणी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मुख्यालय और उपमंडल स्तर सहित सभी नागरिक अस्पतालों में 16 अक्टूबर से ओपीडी का समय बदल जाएगा। गुरुवार से ओपीडी सुबह 9 बजे से शुरू होगी और डॉक्टर दोपहर 3 बजे तक मरीजों को देखेंगे।

इसके अलावा, सेक्टर 10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल में पंजीकरण काउंटर दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। डॉक्टर दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। अगर मरीज ओपीडी में मौजूद हैं, तो डॉक्टर दोपहर 3 बजे के बाद अपनी सीट खाली नहीं करेंगे। निवासियों से नए समय का पालन करने का आग्रह किया गया है।