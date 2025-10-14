Gurugram News: सिविल अस्पतालों में ओपीडी का समय बदला, पढ़ें नई समय सारिणी
गुरुग्राम के नागरिक अस्पतालों में 16 अक्टूबर से ओपीडी का समय बदल गया है। अब ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। सेक्टर 10 स्थित अस्पताल में पंजीकरण काउंटर भी 3 बजे तक खुले रहेंगे। सीएमओ डॉ. अलका सिंह ने बताया कि सर्दी को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है, ताकि उन्हें सुबह जल्दी आने की परेशानी न हो।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मुख्यालय और उपमंडल स्तर सहित सभी नागरिक अस्पतालों में 16 अक्टूबर से ओपीडी का समय बदल जाएगा। गुरुवार से ओपीडी सुबह 9 बजे से शुरू होगी और डॉक्टर दोपहर 3 बजे तक मरीजों को देखेंगे।
इसके अलावा, सेक्टर 10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल में पंजीकरण काउंटर दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। डॉक्टर दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। अगर मरीज ओपीडी में मौजूद हैं, तो डॉक्टर दोपहर 3 बजे के बाद अपनी सीट खाली नहीं करेंगे। निवासियों से नए समय का पालन करने का आग्रह किया गया है।
सीएमओ डॉ. अलका सिंह ने बताया कि अभी तक अस्पताल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहते थे। सर्दी के मौसम को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि ठंड के कारण सुबह जल्दी अस्पताल पहुंचने की परेशानी से बचा जा सके, जिससे अक्सर दूर-दराज से आने वाले मरीजों को काफी असुविधा होती है।
