गुरूग्राम: नहाय-खाय के साथ छठव्रतियों ने की महापर्व की शुरूआत, घाटों की साफ-सफाई के लिए प्रशासन के कड़े इंतेजाम

जागरण संवाददाता, बादशाहपुर। आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। छठ पूजा के चार दिवसीय अनुष्ठान को लेकर पूर्वांचल के लोगों के साथ-साथ स्थानीय लोगों में भी उत्साह का माहौल है। आज से नहाय खाय के साथ चार दिन तक चलने वाले इस पर्व को लेकर आयोजक बेहद खुश है।

श्रद्धालु सुबह पवित्र स्नान कर कद्दू-भात और अरवा चावल का प्रसाद ग्रहण करेंगे। जिससे सूर्य उपासना का यह लोकपर्व औपचारिक रूप से शुरू होगा। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड से जुड़े परिवारों के बीच इस पर्व को लेकर खास उमंग दिखाई दे रही है।बाजारों में छठ पूजन सामग्रियों की खरीदारी को लेकर लोग उमड़ने लगे हैं।

घाटों पर तैयारियां पूरी, सजावट का काम शुरू शहर के प्रमुख छठ घाटों सरस्वती एन्क्लेव, सामुदायिक भवन कादीपुर व शक्ति पार्क खांडसा रोड, शीतला माता मंदिर पार्किंग स्थल, देवीलाल कालोनी, न्यू पालम विहार, बसई तालाब नगर, सूरत नगर फेज-2, राजेंद्र पार्क, रेयान एन्क्लेव, स्नेह विहार छठ घाट पर साफ-सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। छठ घाट पर सजावट का काम शुरू कर दिया है । पारंपरिक छठ गीतों, लोकनृत्यों और भजन-कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों ने घाटों को दीयों, फूलों और रंगीन झालरों से सजाने का काम शुरू कर दिया है। कई घाट पर स्थानीय निवासियों ने सामूहिक रूप से घाटों की सुंदरता बढ़ाने में सहयोग किया है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम छठ पूजा के दौरान भीड़ को देखते हुए पुलिस की सभी प्रमुख घाटों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध करने की योजना हैं। महिला पुलिसकर्मी और स्वयंसेवक भी तैनात रहेंगे। बड़े घाटों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। आयोजकों का कहना है कि पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा से मुलाकात हुई।

पुलिस आयुक्त ने सभी छठ घाट पर पुलिसकर्मी तैनात करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें। नहाय खाय के बाद 26 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा। जिसमें व्रती महिलाएं गुड़-चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर व्रत की मुख्य तैयारी शुरू करेंगी। 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को और 28 अक्टूबर की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर छठ पूजा का समापन होगा।

पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समिति के संरक्षक बीएन लाल का कहना है कि छठ घाट पर कार्यकर्ता एवं पुलिस प्रशासन के लोग तैनात रहते हैं। छठ पूजा के मुख्य अतिथि विधायक मुकेश शर्मा उपस्थित रहेंगे। शीतला माता मंदिर के पार्किंग परिसर में कृत्रिम ब्रह्म सरोवर छठ घाट का निर्माण जोर-जोर से किया जा रहा है।

इस कार्य को अंतिम रूप देने के लिए समिति के संरक्षक बीएन लाल, सलाहकार संजय कुमार सिंह, अध्यक्ष श्रीप्रकाश राय, महासचिव संत कुमार, कोषाध्यक्ष अजय सिंह, उपाध्यक्ष रमेश गुप्ता, व्यवस्था प्रमुख बसंत शर्मा, ओम प्रकाश सिंह, मयूर कुमार, नारद यादव उपेंद्र कुमार ने छठ घाट पर पहुंचकर कार्य का निरीक्षण किया।

छठ पूजा को लेकर सामुदायिक भवन कादीपुर में साफ सफाई का काम किया गया। अध्यक्ष रणधीर राय, महासचिव शंभू प्रसाद, संगठन मंत्री रविकांत श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजेश तिवारी के अलावा समिति के अन्य सदस्य साफ सफाई की व्यवस्था में जुटे रहे।

घाटों पर साफ-सफाई के इंतेजाम छठ पर्व को देखते हुए नगर निगम ने शहर के सभी छठ घाटों पर विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। निगम आयुक्त प्रदीप दहिया के निर्देश पर विभिन्न वार्डों और सेक्टरों में स्थित घाटों की साफ-सफाई और कूड़ा उठाने के लिए टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

करीब 20 से अधिक घाटों पर जिम्मेदार अधिकारी और सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। हर घाट पर एक-एक नोडल अधिकारी तैनात किया गया है जो घाट की साफ-सफाई व मच्छररोधी दवा का छिड़काव करेंगी। सरस्वती एन्क्लेव, सामुदायिक भवन कादीपुर व शक्ति पार्क खांडसा रोड घाट की साफ सफाई के लिए संयुक्त आयुक्त डा. नरेश कुमार और वरिष्ठ सफाई निरीक्षक संदीप को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी दी गई है। देवी लाल कालोनी, न्यू पालम विहार, बसई तालाब नगर, सूरत नगर फेज-2, राजेंद्र पार्क, धनकोट में बने छठ घाट की संयुक्त आयुक्त विशाल कुमार और सफाई निरीक्षक संदीप कुमार को जिम्मेदारी दी गई है।