Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gurugram Accident: सड़क किनारे खड़े ट्रक में कैंटर ने मारी टक्कर, बुरी तरह फंसे ड्राइवर और कंडक्टर की बचाई जान

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:20 AM (IST)

    गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में एक कैंटर ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे कैंटर के ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों को केबिन से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गुरुग्राम में आईएमटी मानेसर थाना क्षेत्र के गांव ख्वासपुर में सड़क हादसा हुआ। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में आईएमटी मानेसर थाना क्षेत्र के गांव ख्वासपुर में रविवार रात सड़क किनारे खड़े ट्रक में कैंटर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कैंटर के केबिन में ड्राइवर और कंडक्टर बुरी तरह फंस गए।

    वहीं, मानेसर फायर स्टेशन से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और 20 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। बताया जाता है कि हादसे के कारण कैंटर का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों घायलों को तुरंत मौके पर पहुंची एंबुलेंस में प्राथमिक उपचार देकर नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया। उन्हें गहरी चोटें आई हैं। हालांकि, अभी दोनों की हालत स्थिर है। थाना पुलिस ने बताया हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

     
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें