Gurugram Accident: सड़क किनारे खड़े ट्रक में कैंटर ने मारी टक्कर, बुरी तरह फंसे ड्राइवर और कंडक्टर की बचाई जान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में आईएमटी मानेसर थाना क्षेत्र के गांव ख्वासपुर में रविवार रात सड़क किनारे खड़े ट्रक में कैंटर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कैंटर के केबिन में ड्राइवर और कंडक्टर बुरी तरह फंस गए।

वहीं, मानेसर फायर स्टेशन से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और 20 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। बताया जाता है कि हादसे के कारण कैंटर का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों घायलों को तुरंत मौके पर पहुंची एंबुलेंस में प्राथमिक उपचार देकर नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया। उन्हें गहरी चोटें आई हैं। हालांकि, अभी दोनों की हालत स्थिर है। थाना पुलिस ने बताया हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।