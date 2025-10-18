गुरुग्राम के उद्योग विहार में मामूली विवाद बना जानलेवा, कैब ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या
गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज-4 में एक कैब ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई। मृतक बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला 25 वर्षीय विकास था, जो गुरुग्राम में रहता था। रात करीब 2 बजे किसी विवाद के चलते मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी के उद्योग विहार फेज-4 में एक कैब ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस ने गंभीर रूप से घायल कैब ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
बिहार का रहने वाला है मृतक
जानकारी के मुताबिक बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला 25 वर्षीय विकास गुरुग्राम में उद्योग विहार फेज-4 में झुग्गी में रहता था. रात करीब 2 बजे उसका किसी से विवाद हो गया। मारपीट के दौरान विकास गंभीर रूप से घायल हो गया था।
