गुरुग्राम के उद्योग विहार में मामूली विवाद बना जानलेवा, कैब ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या

गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज-4 में एक कैब ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई। मृतक बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला 25 वर्षीय विकास था, जो गुरुग्राम में रहता था। रात करीब 2 बजे किसी विवाद के चलते मारपीट में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

घटनास्थल पर जांच पड़ताल करते पुलिसकर्मी। जागरण