गुरुग्राम बस स्टैंड की बदहाली पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान चलाकर BJP पर साधा निशाना

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम यूथ कांग्रेस की ओर से बुधवार सुबह गुरुग्राम बस स्टैंड पर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसमें क्षेत्र की जनता ने बस स्टैंड की दुर्दशा और सरकार की उदासीनता के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान बस स्टैंड के आसपास सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए जागरूकता होर्डिंग्स भी लगाए गए।

प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष निशित कटारिया ने कहा कि भाजपा जनता के लिए बस स्टैंड बनाना भूल गई। पिछले 11 सालों में भाजपा सरकार ने अपने दफ्तर तो हाई-फाई बना लिए पर बस स्टैंड आज भी उसी हालत में है। टूटी सड़कें, गंदगी और अव्यवस्था यहां चारों ओर फैली हुई है।

उन्होंने कहा कि बस स्टैंड पर हजारों यात्री प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी सफर करते हैं और प्रदेश के अन्य जिलों से लोग यहां आते हैं लेकिन जब वह गुरुग्राम का बस स्टैंड देखते हैं तो उन्हें भाजपा सरकार की नाकामी याद आती है।