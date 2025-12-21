Language
    गुरुग्राम में दिल दहलाने वाला हादसा, पेट्रोल पंप पर मैनेजर को कुचलता चला गया निजी बस चालक; मौत

    By Vinay TrivediEdited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    गुरुग्राम के बिलासपुर में एक पेट्रोल पंप पर प्राइवेट बस ने मैनेजर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रेवाड़ी के विनेश कुमार के रूप में ...और पढ़ें

    गुरुग्राम में शनिवार रात एक पेट्रोल पंप पर प्राइवेट बस ने मैनेजर को कुचल दिया।

    संवाद सहयोगी, पटौदी। गुरुग्राम के बिलासपुर थाना क्षेत्र के सिधरावली में शनिवार रात एक पेट्रोल पंप पर प्राइवेट बस ने मैनेजर को कुचल दिया। इससे उसकी मौत हो गई। मैनेजर पंप के पास खड़ा था, तभी बस चालक ने बस उसपर चढ़ा दी। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिलासपुर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मृत मैनेजर की पहचान मूल रूप से रेवाड़ी के काठुवास गांव के रहने वाले 45 वर्षीय विनेश कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि वह कई सालों से सिधरावली स्थित इंडियन आयल के पेट्रोल पंप पर मैनेजर थे। शनिवार रात करीब साढ़े बजे विनेश पंप पर बाहर ही खड़े थे। इसी दौरान अचानक एक प्राइवेट बस पंप पर ईंधन भरवाने के लिए आई। ईंधन भराने के बाद बस चालक ने रफ्तार में बस चलाते हुए कुछ दूर पर खड़े मैनेजर को कुचल दिया।

    सीसीटीवी में दिख रहा है कि उस समय मैनेजर ठंड से बचने के लिए शाल ओढ़ रहे रहे थे। बस के दोनों टायर विनेश के ऊपर से गुजर गए। दुर्घटना के बाद चालक बस को लेकर भाग गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल विनेश को आसपास के लोग निजी अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी रमेश गुलिया ने बताया कि बिलासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। निजी बस की पहचान हो गई है। आरोपित की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

     