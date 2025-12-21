गुरुग्राम में दिल दहलाने वाला हादसा, पेट्रोल पंप पर मैनेजर को कुचलता चला गया निजी बस चालक; मौत

संवाद सहयोगी, पटौदी। गुरुग्राम के बिलासपुर थाना क्षेत्र के सिधरावली में शनिवार रात एक पेट्रोल पंप पर प्राइवेट बस ने मैनेजर को कुचल दिया। इससे उसकी मौत हो गई। मैनेजर पंप के पास खड़ा था, तभी बस चालक ने बस उसपर चढ़ा दी। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिलासपुर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृत मैनेजर की पहचान मूल रूप से रेवाड़ी के काठुवास गांव के रहने वाले 45 वर्षीय विनेश कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि वह कई सालों से सिधरावली स्थित इंडियन आयल के पेट्रोल पंप पर मैनेजर थे। शनिवार रात करीब साढ़े बजे विनेश पंप पर बाहर ही खड़े थे। इसी दौरान अचानक एक प्राइवेट बस पंप पर ईंधन भरवाने के लिए आई। ईंधन भराने के बाद बस चालक ने रफ्तार में बस चलाते हुए कुछ दूर पर खड़े मैनेजर को कुचल दिया।