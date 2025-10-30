गुरुग्राम में चलती बस बनी आग का गोला, बाल-बाल बचे ड्राइवर-कंडक्टर!
गुरुग्राम में एक चलती बस में अचानक आग लग गई। ड्राइवर और कंडक्टर समय रहते बस से उतर गए जिससे उनकी जान बच गई। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन बस पूरी तरह जल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर के सेक्टर-59 क्षेत्र में एक निजी बस में चलते हए अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि बस में केवल ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे, जिन्होंने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि आग के कारण बस को नुकसान पहुंचा है।
दुर्घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-29 दमकल केंद्र से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आग पर काबू पाया। सब फायर अफसर नरेश ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट लग रहा है।
बस में नहीं था कोई यात्री
उन्होंने कहा कि जैसे ही सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर रवाना कर दी गई थी और कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया। यह बस एक प्राइवेट कंपनी की ओर से कर्मचारियों को ड्राप करने के लिए लगाई गई थी और उस समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में अचानक धुआं उठने लगा था। ड्राइवर ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और कंडक्टर के साथ बाहर निकल आया। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने फायर विभाग को सूचित किया और आग बुझाने के प्रयास भी किए, लेकिन आग इतनी तेज थी कि बस को पूरी तरह नुकसान पहुंचा। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
