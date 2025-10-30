गुरुग्राम में चलती बस बनी आग का गोला, बाल-बाल बचे ड्राइवर-कंडक्टर!

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर के सेक्टर-59 क्षेत्र में एक निजी बस में चलते हए अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि बस में केवल ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे, जिन्होंने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि आग के कारण बस को नुकसान पहुंचा है।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-29 दमकल केंद्र से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आग पर काबू पाया। सब फायर अफसर नरेश ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट लग रहा है।

बस में नहीं था कोई यात्री उन्होंने कहा कि जैसे ही सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर रवाना कर दी गई थी और कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया। यह बस एक प्राइवेट कंपनी की ओर से कर्मचारियों को ड्राप करने के लिए लगाई गई थी और उस समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था।