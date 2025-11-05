एक हाथ में बीयर की बोतल, दूसरे से चलाई बाइक; सड़क पर स्टंट का VIDEO वायरल 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेस एक्सप्रेस पर कई बार गाड़ियों से स्टंट करने के मामले सामने आ चुके हैं। अब सोहना रोड का एक ताजा वीडियो सामने आया है। इसमें बाइक सवार दो युवक चलती बाइक पर ही बीयर पीते दिखाई दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीछे से आ रहे कुछ वाहन चालकों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पर ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम ने एक कमेंट के माध्यम से जानकारी दी कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बाइक पर पीछे बैठे युवक ने अपने दोनों हाथों में बीयर की बोतलें पकड़ी हुई हैं। जब एक कार ड्राइवर महिला ने बाइक के करीब जाकर वीडियो बनाया तो युवक ने बोतलें लहराते हुए बाइक दौड़ा ली। यह भी दिख रहा है कि बाइक चला रहा युवक भी अपने एक हाथ से बीयर पी रहा है और दूसरे हाथ से हैंडल पकड़े हुए है।