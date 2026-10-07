180 यात्रियों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मित मच्छर को मिले अशोक चक्र, गुरुग्राम बार एसोसिएशन मे उठाई मांग

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर (गुरुग्राम)। जिला बार एसोसिएशन ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित करने की मांग की है। एसोसिएशन की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम ज्ञापन एसडीएम गुरुग्राम हितेंद्र शर्मा को सौंपा गया।

ज्ञापन में कहा गया कि 30 सितंबर को दुबई से इजराइल जा रही फ्लाइट में कैप्टन स्मित मच्छर ने अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर करीब 180 यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की और देश का गौरव बढ़ाया।