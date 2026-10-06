कैप्टन स्मित मच्छर को ट्रंप ने दिया बड़ा सम्मान; अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पेश; जमकर हो रही तारीफ

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। 30 सितंबर को फ्लाईदुबई फ्लाइट में हुई घटना को लेकर US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने भारतीय फ्लाईदुबई पायलट स्मिक मच्छर के सम्मान में एक प्रस्ताव पास किया है।

जोश गॉटहाइमर, डॉन बेकन और माइकल मैककॉल ने कैप्टन स्मित मच्छर और फ्लाईदुबई फ्लाइट 1073 के क्रू और यात्रियों का सम्मान करने और उस फ्लाइट पर हुए आतंकवादी हमले की कोशिश की निंदा करने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया था।

प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं?

1. US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कैप्टन स्मित मच्छर को उनके विमान में सवार हर व्यक्ति की सुरक्षा में असाधारण साहस दिखाने के लिए सम्मानित करता है।

2. ऑफ ड्यूटी पायलटों, केबिन क्रू और उन जाबांज यात्रियों की वीरता की सराहना की जाती है जिन्होंने कॉकपिट को सुरक्षित किया और सुरक्षित लैंडिग में मदद की।

3. कैप्टन स्मित मच्छर और इस घटना में घायल सभी लोगों के जल्द पूरी तरह ठीक होने की कामना की।

4. फ्लाईदुबई फ्लाइट 1073 पर हुए हमले की निंदा करता है और इसे आतंकवाद की घटना तथा अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की सुरक्षा पर हमला मानता है।

5. सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों से पूरी और त्वरित जांच की मांग करता है, और यह भी चाहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को पूरी जानकारी दी जाए।

US House of Representatives introduces a resolution honouring Indian pilot Smit Machchhar, who foiled the terrorist attack on flydubai Flight 1073 from Dubai to Tel Aviv. US Resolution to honor Indian pilot introduced by: Josh Gottheimer, Don Bacon, and Michael McCaul https://t.co/fKWSfcqVAD — ANI (@ANI) October 6, 2026

30 सितंबर को कॉकपिट में क्या हुआ था

30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई फ्लाइट FZ1073 में ओमानी को-पायलट ने भारतीय पायलट स्मित मच्छर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था और विमान का नियंत्रण लेते हुए उसे क्रैश करने की कोशिश की।

स्मित मच्छर ने गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी कॉकपिट का दरवाजा खोला जिसके बाद क्रू और बाकी यात्रियों ने हमलावर पर काबू पाया और ऑफ ड्यूटी दो पायलटों ने विमान को नियंत्रित कर सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतारने में मदद की।