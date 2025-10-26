गुरुग्राम में अब ट्रैफिक पुलिस नहीं काटेगी चालान, आज से सिर्फ कैमरे के जरिए होगी निगरानी
गुरुग्राम में अब फिजिकल चालान बंद हो गए हैं, केवल ऑनलाइन कैमरे से ही चालान होंगे। डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को आदेश दिया, जिसके बाद इसे तुरंत लागू कर दिया गया। पहले ऑनलाइन चालान के साथ फिजिकल चालान की शिकायतें आती थीं, जो अब कम होंगी। 450 पुलिसकर्मी अब यातायात व्यवस्था सुधारने में लगेंगे।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में अब ऑनलाइन कैमरे की जगह पर पुलिसकर्मियों की तरफ से किए जाने वाले फिजिकल चालान बंद कर दिए गए हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने रविवार शाम गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को इसको लेकर आदेश दिए। उन्होंने इसकी जानकारी इंटरनेट मीडिया एक्स पर भी साझा की। डीजीपी के आदेश के आलोक में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने डीसीपी ट्रैफिक को इसकी जानकारी साझा की। डीसीपी ट्रैफिक ने तत्काल प्रभाव से यह आदेश गुरुग्राम में लागू कर दिए।
गुरुग्राम में कुल 119 जगह पर चालान किए जाते हैं। यहां पर तैनात पुलिसकर्मी वाहन चालकों के विभिन्न यातायात उल्लंघन के नियमों की जांच कर कार्रवाई करते हैं। इसमें से 28 जगहों पर 300 कैमरे के माध्यम से भी वाहनों के ऑनलाइन चालान किए जाते हैं। कई बार वाहन चालक यह शिकायत लेकर पहुंचते हैं कि जहां पर ऑनलाइन चालान हुए वहां पर फिजिकल तरीके से भी पुलिसकर्मी ने चालान किए। अब तत्काल की गई इस व्यवस्था के बाद इन शिकायतों में कमी आएगी।
डीजीपी ओपी सिंह ने रविवार शाम छह बजे इंटरनेट मीडिया एक्स पर जानकारी साझा की कि उन्होंने गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को जहां कहीं भी ऑटोमेटिक कैमरे से चालान काटे जा रहे हैं, वहां पर फिजिकल चालान बंद करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश से उनका तर्क है कि जहां कहीं भी ऑनलाइन कैमरे से यातायात उल्लंघन के चालान किए जा रहे हैं वहां पर फिजिकल तरीके से चालान होना अनावश्यक है इससे पुलिस कर्मियों का समय बचेगा और वह यातायात व्यवस्था को अन्य जगहों पर अधिक सुदृढ़ कर सकेंगे।
डीसीपी ट्रैफिक डॉ राजेश मोहन ने बताया कि उन्हें इस बाबत आदेश मिले हैं। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। करीब 450 पुलिसकर्मी शहर के विभिन्न स्थानों पर फिजिकल तरीके से चालान करते हैं अब इन्हें इस व्यवस्था से हटाकर यातायात व्यवस्था में लगाया जाएगा।
