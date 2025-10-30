गुरुग्राम में कैशियर ने ही चुराए थे बैंक के लॉकर से 14 लाख 82 हजार, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बिलासपुर थाना क्षेत्र के राठीवास स्थित एक घर में चल रही कॉपरेटिव बैंक से 14 लाख 82 हजार रुपये चोरी होने के मामले में पुलिस ने बैंक के कैशियर समेत दो आरोपितों को मंगलवार रात गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कैशियर मई से ही लॉकर से थोड़े-थोड़े रुपये चोरी कर रहा था। बीती 25 अक्टूबर को उसने अपने साथी संग मिलकर ताला तोड़कर लाखों रुपये निकाल लिए।

बैंक के शाखा प्रबंधक ने बिलासपुर थाने में केस दर्ज कराया था। बताया था कि कर्मचारी 24 अक्टूबर की शाम बैंक बंद करके गए थे व जब 27 अक्टूबर की सुबह बैंक आए तो बैंक का मुख्य दरवाजा व लॉकर खुला मिला। बैंक के कैशियर अमन द्वारा 24 अक्टूबर को लॉकर में 14 लाख 82 हजार रुपये रखकर लॉक किया गया था। यह रुपये चोरी हो गए थे।

सीसीटीवी कैमरे भी हुए चोरी जांच के दौरान बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे व डीवीआर भी चोरी हुए मिले थे। केस दर्ज होने के बाद सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच करते हुए दो आरोपितों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान अमन और प्रवीन के रूप में की गई। ये दोनों रेवाड़ी के खालेटा गांव के रहने वाले हैं।

अमन को गुरुग्राम से और प्रवीन को बिलासपुर चौक से पकड़ा गया। आरोपितों से पुलिस पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपित एक ही गांव के रहने वाले हैं। प्रवीन पल्मर व इलेक्ट्रीशियन का काम करता है तथा आरोपित अमन बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत है। अमन ने कॉपरेटिव बैंक में वर्ष 2021 में ज्वाइन किया था।

मई से यह राठीवास बैंक में ट्रांसफर होकर आया था। बैंक के लॉकर की चाबियां अमन के पास ही रहती थीं। अमन को रुपये देखकर लालच आ गया और यह ज्वाइनिंग के बाद से थोड़े-थोड़े कर रुपये का गबन करने लगा। फिर इनसे अपने गांव के रहने वाले प्रवीन के साथ मिलकर बैंक के लॉकर से चोरी करने की साजिश रची।