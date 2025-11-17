गुरुग्राम नगर निगम की टीम का एक्शन, इन सड़कों से हटाया अतिक्रमण; सामान जब्त

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर की सड़कों, फुटपाथों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त और सुव्यवस्थित बनाने के लक्ष्य के तहत नगर निगम गुरुग्राम की स्ट्रीट वेंडिंग मैनेजमेंट टीम लगातार अभियान चला रही है। सोमवार को टीम ने शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों में व्यापक कार्रवाई की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभियान के दौरान सेक्टर-32, सेक्टर-38, सोहना रोड, सुभाष चौक, डीएलएफ फेज-3 (यू ब्लाक), सेक्टर-18, सिरहोल तथा इनके आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कदम उठाए गए। टीम ने कार्रवाई करते हुए रेहड़ी-पटरी, खोखे, ढाबे, टीनशेड नुमा व टपरीनुमा ढांचे सहित विभिन्न अस्थायी संरचनाओं को हटाया। कई स्थानों से अतिक्रमण करने वालों का सामान भी जब्त किया गया।

नगर निगम अधिकारियों ने मौके पर ही अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि दोबारा से अतिक्रमण करने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। निगम का कहना है कि फुटपाथों और सड़कों पर अवैध कब्जों के कारण न केवल यातायात अवरुद्ध होता है, बल्कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। नगर निगम की ओर से यह भी कहा गया कि अतिक्रमण हटाने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि शहर में स्वच्छता, सुगमता और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनी रहे।