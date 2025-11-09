Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bulldozer Action: गुरुग्राम में बुलडोजर एक्शन से मचा हड़कंप, 1000 से ज्यादा झुग्गियां जमींदोज 

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:19 AM (IST)

    गुरुग्राम के सरस्वती कुंज कॉलोनी में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अवैध झुग्गियों पर कार्रवाई करते हुए 1000 से अधिक झुग्गियों को जमींदोज कर दिया। पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई शांतिपूर्वक की गई। स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है, क्योंकि झुग्गियों में असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई थीं। विभाग ने दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सरस्वती कुंज में झुग्गियों को हटाती टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की टीम। सौ. डीटीपीई

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड स्थित सरस्वती कुंज कालोनी में अवैध रूप से बसाई गई झुग्गियों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की कार्रवाई शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। जिला नगर योजनाकार एनफोर्समेंट (डीटीपीई) अमित मधोलिया के नेतृत्व में विभाग की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में बची हुई झुग्गियों को भी जमींदोज कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को शुरू हुई इस बड़ी कार्रवाई में करीब 670 झुग्गियों को गिराया गया था, जबकि शनिवार को विभाग ने 360 झुग्गियों और दो अवैध रूप से बनाए गए गेटों को भी हटा दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर 1000 से अधिक झुग्गियों को दो दिनों में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया।

    विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह पूरा क्षेत्र लगभग डेढ़ एकड़ में फैला हुआ था, जहां अवैध रूप से झुग्गियां बसाई गई थीं। कार्रवाई पुलिस थाना सेक्टर-53 की अधिकार क्षेत्र में की गई। पूरे अभियान के दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हुआ और कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की गई।

    डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि शुक्रवार को ज्यादातर झुग्गियां खाली मिल गई थीं, इसलिए झुग्गीवासियों को एक घंटे का अतिरिक्त समय देकर अपना सामान हटाने का मौका दिया गया। शनिवार को टीम ने बची हुई झुग्गियों पर भी बुलडोजर चलाया। उन्होंने कहा कि दोबारा झुग्गियां डालने की कोशिश की गई तो अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    स्थानीय निवासियों ने विभाग की इस कार्रवाई का स्वागत किया। उनका कहना है कि झुग्गियों में नशे और असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बन चुका था, जिससे क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा था। बिजली चोरी, बोरवेल से पानी की अवैध व्यवस्था और खुले में शौच जैसी समस्याएं आम थीं। विभाग के अनुसार पिछले पांच वर्षों में इस इलाके से कई बार झुग्गियां हटाई जा चुकी हैं, लेकिन अवैध कब्जाधारी बार-बार यहां झुग्गियां डालकर किराया वसूली का धंधा शुरू कर देते हैं।

    टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया ने कहा कि सरस्वती कुंज कॉलोनी क्षेत्र से अवैध झुग्गियों को पूरी तरह हटा दिया गया है। विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दोबारा कब्जा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।