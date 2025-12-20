Language
    पुलिस को पीछे देख फ्लाईओवर से कूदा रेपिस्ट, ऑटो चालक ने किडनैप कीं दो नाबालिग बहनें, एक से दुष्कर्म

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:27 AM (IST)

    गुरुग्राम के मानेसर में ऑटो ड्राइवर सर्वेश (29) ने चॉकलेट का लालच देकर 6 और 8 साल की दो नाबालिग बहनों का अपहरण किया। सुनसान जगह पर बड़ी बहन का रेप किय ...और पढ़ें

    ऑटो ड्राइवर सर्वेश (29) ने चॉकलेट का लालच देकर 6 और 8 साल की दो नाबालिग बहनों का अपहरण किया। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के मानेसर में एक मामला सामने आया है, जहां एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने दो नाबालिग बहनों को किडनैप किया, उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गया और उनमें से एक का रेप किया। जब पुलिस आरोपी का पीछा कर रही थी, तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए पचगांव में KMP फ्लाईओवर से कूद गया। गिरने से उसके दोनों पैर टूट गए। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है।

    आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रहने वाले 29 साल के सर्वेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह शादीशुदा है और कासन में अकेला रहता था, जबकि उसका परिवार सीतापुर में रहता है। पिछले शनिवार को मानेसर के एक गांव में कुछ बच्चे खेत में खेल रहे थे।

    ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने पहले से प्लान बनाकर छह और आठ साल की दो बहनों को चॉकलेट दीं और उन्हें अपने ऑटो-रिक्शा में घुमाने के बहाने किडनैप कर लिया। फिर वह उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने बड़ी लड़की का रेप किया। जब कुछ लोग मौके पर पहुंचे, तो आरोपी भाग गया।

    लोगों से मिली जानकारी के बाद, मानेसर क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन की टीम ने लड़कियों को बचाया, उनका मेडिकल चेकअप करवाया और उन्हें उनके परिवार को सौंप दिया। आरोपी की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की।

    एक मुखबिर की सूचना और टेक्निकल मदद के आधार पर, पुलिस KMP फ्लाईओवर पर पहुंची जहां आरोपी खड़ा था, शायद बस से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को देखकर वह पकड़े जाने से बचने के लिए फ्लाईओवर से कूद गया। गिरने से उसके दोनों पैर टूट गए, और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी का फिलहाल सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है।