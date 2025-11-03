गुरुग्राम की हवा हुई और जहरीली, AQI 450 के पार; सांस के मरीजों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर में जहरीली गैसें लोगाें की सांसों पर भारी पड़ रही हैं। रविवार सुबह साढ़े दस बजे गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 दर्ज किया गया। दिन में भी प्रदूषण से राहत नहीं मिली और दिनभर गुरुग्राम के आसमान में स्माग की चादर छाई रही। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और हवा की गति भी थम गई है। ऐसे में प्रदूषण पूरी तरह छंट नहीं रहा है।धूल, धुएं और प्रदूषण की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं।



लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते गुरुग्राम में ग्रेप का दूसरा चरण लागू है। रविवार सुबह जब लोगों ने आंखें खोली तो आसमान में स्मॉग की चादर दिखाई पड़ी। सुबह चार से दोपहर 12 बजे तक वायु प्रदूषण से लोगों को खासी परेशानी हुई। सुबह साढ़े दस बजे गुरुग्राम में सबसे ज्यादा प्रदूषण हवा रिकॉर्ड की गई। उस समय का एक्यूआइ लेवर 453 रिकॉर्ड किया गया।

सड़कों पर पानी का छिड़काव कर हो रही खानापूर्ति वहीं दोपहर दो बजे के बाद प्रदूषण में राहत मिली। आसमान से स्मॉग भी कुछ कम हुआ और एक्यूआइ लेवल 200 से नीचे आया। शहर में सड़कों पर उड़ती धूल, वाहनों के धुएं और संचालित फैक्ट्रियों से उठने वाले धुएं से प्रदूषण का स्तर बढ़ हुआ है। नगर निगम, जीएमडीए सहित अन्य विभाग सड़कों पर पानी का छिड़काव करने में खानापूर्ति कर रहे हैं। टूटी सड़कों से उड़ रही धूल प्रदूषण को बढ़ा रही है।

सदर्न पेरिफेरल रोड, सीपीआर से मानेसर, बसई रोड, पटौदी रोड सहित पुराना दिल्ली रोड पर भी धूल उड़ रही है। सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों से सफाई के नाम पर सिर्फ निगम का बिल बढ़ाया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार हवा चलने या वर्षा होने के बाद ही प्रदूषण से राहत मिल सकती है। वहीं लगातार पारे में गिरावट आने से मौसम सर्द होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 17.1 दर्ज किया गया। वहीं, अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

वाहनाें के धुएं और आतिशबाजी के कारण जहरीली गैसें कार्बन डाइआक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड उत्सर्जित होती हैं। इनकी हवा में मात्रा ज्यादा होने पर सांस लेने में परेशानी, आंखों व नाक में जलन तथा गले में खराश हो जाती है।