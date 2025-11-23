गुरुग्राम की हवा सांस लेने लायक नहीं, AQI 295 के पार; प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में इस महीने की शुरुआत से ही प्रदूषण का लेवर गंभीर श्रेणी के आसपास रहा है। रविवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 295 दर्ज किया गया। शहर की हवा अभी सांस लेने लायक नहीं है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से लोगों को जुकाम, खांसी, खराश, गले और आंखों में जलन की समस्या हो रही है।

गुरुग्राम में इस समय की हवा खराब कैटेगरी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ग्वाल पहाड़ी मानीटरिंग सेंटर में रविवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआइ 330 तक पहुंच गया। वहीं प्रदूषण का स्तर कम नहीं होने के चलते स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सुबह व शाम की सैर बंद करने की सलाह दी है।

खासकर बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बाहर निकलने के लिए मना किया है। अत्यधिक जरूरत होने पर ही लोगों को बाहर जाने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर प्रदूषण रोकने के लिए अधिकृत एजेंसियां भी लापरवाही वाले ढर्रे पर हैं। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई की सड़कें खराब हालत में हैं और दिनभर सड़कों से उड़ती धूल प्रदूषण का लेवल बढ़ा रही है।