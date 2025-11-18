गुरुग्राम में अगले पांच दिन कैसा रहेगा मौसम? विशेषज्ञों ने अस्थमा के मरीजों को दी ये सलाह

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में हल्की हवा चलने से बीते 24 घंटों में प्रदूषण स्तर में गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन शहर की हवा अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। शनिवार को गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 258 रिकॉर्ड किया गया, जबकि औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में यह आंकड़ा 245 रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विशेषज्ञों का कहना है कि हवा चलने के कारण प्रदूषक कण कुछ हद तक छंट गए हैं लेकिन, जमीनी स्तर पर सुधार के लिए कदम न उठाए जाने के कारण प्रदूषण में कोई खास कमी नहीं आ पा रही। लोगों का कहना है कि सड़कों पर पानी का छिड़काव लगभग बंद है, जिससे धूल की मोटी परतें वाहन गुजरने पर हवा में उड़ जाती हैं। कई मुख्य मार्गों पर मैकेनिकल स्वीपिंग की कमी साफ दिखाई देती है। निर्माण स्थलों पर कवरिंग और बैरिकेडिंग भी ठीक से नहीं हो रही, जिसके कारण धूल लगातार वातावरण में फैल रही है। परिणामस्वरूप लोग गले में खराश, आंखों में जलन, सिरदर्द और सांस संबंधी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं।

चिकित्सकों के अनुसार, हवा की गुणवत्ता खराब रहने से बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों पर अधिक खतरा होता है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि सुबह और शाम के समय बाहर निकलने से बचें और आवश्यकता पड़ने पर मास्क का उपयोग करें। प्रदूषण स्तर बढ़ने से अस्पतालों में सांस और एलर्जी संबंधी रोगियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है।