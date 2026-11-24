सुबह-शाम की धुंध और गिरते तापमान से बिगड़ी गुरुग्राम की हवा, 278 तक पहुंचा AQI; बुजुर्गों के लिए अलर्ट
गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है, सुबह एक्यूआई 278 दर्ज किया गया जो दिन में हवा चलने से मामूली रूप से घटकर 273 हुआ।
HighLights
गुरुग्राम का एक्यूआई सुबह 278, दिन में 273 दर्ज।
सुबह की धुंध, कम हवा से प्रदूषण कण जमा।
ग्रेप नियमों का उल्लंघन, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण नहीं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी की हवा लगातार खराब बनी हुई है। सुबह और शाम के समय प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की सांसों पर संकट गहराने लगा है। मंगलवार सुबह आठ बजे गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 278 दर्ज किया गया।
हालांकि, दिन में हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में मामूली गिरावट आई और दोपहर एक बजे एक्यूआइ 273 पर पहुंच गया। इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रही। सुबह के समय धुंध छाने और तापमान में गिरावट के कारण प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर हो रही है।
धुंध के साथ धूल और धुएं के कण
मौसम में बदलाव के साथ हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषण के कण वातावरण में नीचे ही जमा हो रहे हैं। सुबह के समय धुंध के साथ धूल और धुएं के कण हवा में घुलकर लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। दिन में कुछ समय के लिए हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में मामूली कमी जरूर आई, लेकिन इससे राहत मिलने की उम्मीद कम है।
सुबह और शाम के समय वाहनों की आवाजाही बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। इससे सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों और बुजुर्गों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।
ग्रेप के नियमों हो रहा उल्लंघन
प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के पहले और दूसरे चरण के नियम लागू होने के बावजूद कई स्थानों पर इनकी अवहेलना जारी है।
निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों और सड़कों पर नियमित पानी के छिड़काव की व्यवस्था प्रभावी नजर नहीं आ रही है। कई सड़कों पर वाहनों की आवाजाही से धूल उड़ती रहती है, जिससे प्रदूषण बढ़ने का खतरा बना हुआ है।
नियमित छिड़काव और सख्त कार्रवाई की जरूरत
विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने, निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपाय सुनिश्चित करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। संबंधित विभागों की ओर से निगरानी बढ़ाने के साथ प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को लागू करना जरूरी है।
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