जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी की हवा लगातार खराब बनी हुई है। सुबह और शाम के समय प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की सांसों पर संकट गहराने लगा है। मंगलवार सुबह आठ बजे गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 278 दर्ज किया गया।

हालांकि, दिन में हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में मामूली गिरावट आई और दोपहर एक बजे एक्यूआइ 273 पर पहुंच गया। इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रही। सुबह के समय धुंध छाने और तापमान में गिरावट के कारण प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर हो रही है।

धुंध के साथ धूल और धुएं के कण मौसम में बदलाव के साथ हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषण के कण वातावरण में नीचे ही जमा हो रहे हैं। सुबह के समय धुंध के साथ धूल और धुएं के कण हवा में घुलकर लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। दिन में कुछ समय के लिए हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में मामूली कमी जरूर आई, लेकिन इससे राहत मिलने की उम्मीद कम है।

सुबह और शाम के समय वाहनों की आवाजाही बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। इससे सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों और बुजुर्गों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। ग्रेप के नियमों हो रहा उल्लंघन प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के पहले और दूसरे चरण के नियम लागू होने के बावजूद कई स्थानों पर इनकी अवहेलना जारी है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों और सड़कों पर नियमित पानी के छिड़काव की व्यवस्था प्रभावी नजर नहीं आ रही है। कई सड़कों पर वाहनों की आवाजाही से धूल उड़ती रहती है, जिससे प्रदूषण बढ़ने का खतरा बना हुआ है।