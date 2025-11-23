गुरुग्राम में मानेसर चौक के पास भीषण हादसा, पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो भाइयों की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। आईएमटी मानेसर चौक के पास शनिवार रात बाइक से जा रहे दो भाइयों को पीछे से तेज रफ्तार में आई पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित चालक गाड़ी के साथ फरार हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृत युवकों की पहचान 25 वर्षीय अंकुश और 20 वर्षीय विकास के रूप में की गई। परिवार के मुताबिक अंकुश मूल रूप से यूपी के औरैया जिले के ग्राम पुरवा नया के रहने वाले थे। यह गुरुग्राम के नाहरपुर गांव में रहकर आईएमटी मानेसर स्थित गाड़ियों के पार्ट बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। इन्होंने कुछ साल पहले अपने फुफेरे भाई विकास को भी काम के लिए बुलाया था। विकास मूल रूप से इटावा जिले के वीना गांव के रहने वाले थे। दोनों एक साथ रहते थे और एक ही कंपनी में कारीगर के रूप में काम करते थे।