गुरुग्राम में मानेसर चौक के पास भीषण हादसा, पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो भाइयों की मौत
गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर चौक पर एक दर्दनाक हादसे में, तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान अंकुश और विकास के रूप में हुई है, जो एक ही कंपनी में काम करते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। आईएमटी मानेसर चौक के पास शनिवार रात बाइक से जा रहे दो भाइयों को पीछे से तेज रफ्तार में आई पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित चालक गाड़ी के साथ फरार हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है।
मृत युवकों की पहचान 25 वर्षीय अंकुश और 20 वर्षीय विकास के रूप में की गई। परिवार के मुताबिक अंकुश मूल रूप से यूपी के औरैया जिले के ग्राम पुरवा नया के रहने वाले थे। यह गुरुग्राम के नाहरपुर गांव में रहकर आईएमटी मानेसर स्थित गाड़ियों के पार्ट बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। इन्होंने कुछ साल पहले अपने फुफेरे भाई विकास को भी काम के लिए बुलाया था। विकास मूल रूप से इटावा जिले के वीना गांव के रहने वाले थे। दोनों एक साथ रहते थे और एक ही कंपनी में कारीगर के रूप में काम करते थे।
बताया जाता है कि शनिवार रात करीब आठ बजे जब यह कंपनी से ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे, तभी आईएमटी मानेसर चौक के पास पीछे से तेज रफ्तार आई पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। आसपास के लोग दोनों भाइयों को निजी अस्पताल ले गए। यहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
