    68 ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की चाबियां हुई चोरी, गुरुग्राम वालों को हो सकती है बड़ी परेशानी

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:09 PM (IST)

    गुरुग्राम में 68 ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की चाबियां चोरी हो गई हैं, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। चाबियां चोरी होने से ट्रैफ ...और पढ़ें

    गुरुग्राम के अग्रसेन चौक स्थित ट्रैफिक सिग्नल की तस्वीर। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 40 थाना क्षेत्र में कन्हई टी प्वाइंट से लेकर बख्तावर चौक के बीच ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम को सही करने के दौरान एक कर्मचारी के पास में रखा बैग चोरी हो गया। इसमें सिग्नल सिस्टम की 68 चाबियां रखी हुई थीं। चाबियों के चोरी होने से अब उन सिस्टम को फिलहाल नहीं खोला जा सकता। चाबियों के न मिलने और डुप्लीकेट चाबियां बनवाने तक अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल में खराबी आएगी तो वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। फिलहाल थाना पुलिस ने केस दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है।

    ओनेक्स इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुरुग्राम में ट्रैफिक सिग्नल की देखरेख करती है। एजेंसी के कर्मचारी राहुल अटरिया ने सेक्टर 40 थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनकी कंपनी ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम के संचालन और रखरखाव का काम करती है। शनिवार को सेक्टर 40 में तीन जगहों पर काम चल रहा था।

    वह कन्हई टी प्वाइंट से बख्ता चौक के बीच के सिस्टम की जांच कर रहे थे। उनके पास एक बैग में 68 सिस्टम की चाबियां थीं। काम के दौरान ही किसी ने उनका बैग चोरी कर लिया। उन्होंने बताया कि हर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम में दो बॉक्स लगे होते हैं। इसमें एक बाक्स में आपरेटिंग मशीन और दूसरे बाक्स में यूपीएस-बैट्री रखी होती है। इन बाक्स में ताला लगाया जाता है। ये चाबियां उसी ताले की थीं।

    उन्होंने यह भी कहा कि इसमें लगने वाले ताले की कीमत करीब एक लाख रुपये होती है। उन्होंने कहा कि बैग चोरी होने के बाद आसपास के क्षेत्र में व्यापक खोजबीन की गई, लेकिन चाबियां नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि साजिश का मामला है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम एक एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है।

    इन चाबियों की चोरी हो जाने से ट्रैफिक सिग्नल की बैटरी इन्वर्टर और कंट्रोल यूनिट चोरी होने की गंभीर आशंका है। सिग्नल बंद होने की स्थिति में दुर्घटनाओं, जाम, आपातकालीन सेवा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यह स्थिति ला आर्डर और पब्लिक सेफ्टी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। उन्होंने थाना पुलिस से जल्द से जल्द आरोपितों को पकड़ने और चाबियों की बरामदगी करने की मांग की है।