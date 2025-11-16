Gurugram News: फ्लैट में अकेले बंद हुआ बच्चा मदद के लिए बालकनी में आया, 22वीं मंजिल से गिरा; मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 62 स्थित पायनियर प्रेसीडिया सोसाइटी के फ्लैट में अकेले बंद हुआ पांच साल का बच्चा मदद के लिए बालकनी में आया। कपड़े सुखाने वाले स्टैंड पर चढ़कर वह लोगों को पुकार रहा था, इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वह 22वीं मंजिल की बालकनी से नीचे जमीन पर जा गिरा। हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना शनिवार शाम साढ़े पांच बजे की है। सेक्टर 65 थाना पुलिस ने रविवार को बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बच्चे की पहचान प्रकाश चंद्र के पुत्र रुद्र तेज सिंह के रूप में की गई है। पिता प्रकाश चंद्र बिल्डर हैं और मां डॉक्टर हैं। परिवार मूल रूप से धारूहेड़ा का रहने वाला है। परिवार के लोग कई सालों से सेक्टर 62 स्थित पायनियर प्रेसीडिया सोसाइटी के टावर-ई के 22वें फ्लोर पर रहते हैं। जिस समय यह घटना हुई उस समय माता-पिता घर पर नहीं थे। दोनों अपने-अपने काम से गए थे। बच्चा घरेलू सहायिका सुलेखा के साथ था।

बताया जाता है कि उस समय बच्चा घरेलू सहायिका के साथ सोसाइटी के ग्राउंड से खेल कर वापस फ्लैट जा रहा था। लिफ्ट से निकलते ही बच्चा दौड़कर अंदर चला गया। गेट पहले से खुला हुआ था। बच्चे के धक्का लगने से फ्लैट का मेन गेट अंदर से बंद हो गया। यह सेंट्रल लॉक था, इसलिए घरेलू सहायिका उसे बाहर से खोल नहीं पाई और बाहर खड़ी रह गई।

अपने आप को अकेला पाकर बच्चा मदद के लिए बालकनी में आया। वहां पर कपड़े सुखाने वाले स्टैंड पर चढ़कर लोगों को बुलाने लगा। इसी दौरान वह अनियंत्रित होकर 22वीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गया। आसपास के लोग बच्चे को मेरिंगो एशिया अस्पताल ले गए। यहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रकाश चंद्र की एक बेटी भी है। उसकी उम्र करीब आठ साल है और वह उत्तराखंड में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है।