Gurugram News: फ्लैट में अकेले बंद हुआ बच्चा मदद के लिए बालकनी में आया, 22वीं मंजिल से गिरा; मौत
गुरुग्राम के सेक्टर 62 स्थित पायनियर प्रेसीडिया सोसाइटी में एक हृदयविदारक घटना हुई। पांच साल का रुद्र तेज सिंह फ्लैट में अकेला बंद हो गया था। मदद के लिए बालकनी में आने पर, वह 22वीं मंजिल से नीचे गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 62 स्थित पायनियर प्रेसीडिया सोसाइटी के फ्लैट में अकेले बंद हुआ पांच साल का बच्चा मदद के लिए बालकनी में आया। कपड़े सुखाने वाले स्टैंड पर चढ़कर वह लोगों को पुकार रहा था, इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वह 22वीं मंजिल की बालकनी से नीचे जमीन पर जा गिरा। हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना शनिवार शाम साढ़े पांच बजे की है। सेक्टर 65 थाना पुलिस ने रविवार को बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।
बच्चे की पहचान प्रकाश चंद्र के पुत्र रुद्र तेज सिंह के रूप में की गई है। पिता प्रकाश चंद्र बिल्डर हैं और मां डॉक्टर हैं। परिवार मूल रूप से धारूहेड़ा का रहने वाला है। परिवार के लोग कई सालों से सेक्टर 62 स्थित पायनियर प्रेसीडिया सोसाइटी के टावर-ई के 22वें फ्लोर पर रहते हैं। जिस समय यह घटना हुई उस समय माता-पिता घर पर नहीं थे। दोनों अपने-अपने काम से गए थे। बच्चा घरेलू सहायिका सुलेखा के साथ था।
बताया जाता है कि उस समय बच्चा घरेलू सहायिका के साथ सोसाइटी के ग्राउंड से खेल कर वापस फ्लैट जा रहा था। लिफ्ट से निकलते ही बच्चा दौड़कर अंदर चला गया। गेट पहले से खुला हुआ था। बच्चे के धक्का लगने से फ्लैट का मेन गेट अंदर से बंद हो गया। यह सेंट्रल लॉक था, इसलिए घरेलू सहायिका उसे बाहर से खोल नहीं पाई और बाहर खड़ी रह गई।
अपने आप को अकेला पाकर बच्चा मदद के लिए बालकनी में आया। वहां पर कपड़े सुखाने वाले स्टैंड पर चढ़कर लोगों को बुलाने लगा। इसी दौरान वह अनियंत्रित होकर 22वीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गया। आसपास के लोग बच्चे को मेरिंगो एशिया अस्पताल ले गए। यहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रकाश चंद्र की एक बेटी भी है। उसकी उम्र करीब आठ साल है और वह उत्तराखंड में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है।
गुरुग्राम में पहले भी हुए हैं इस तरह के हादसे
- 4 अक्टूबर 2025 : सेक्टर 37 थाना क्षेत्र के खांडसा गांव में छोटे भाई साथ खेलते-खेलते आठ साल का बच्चा बालकनी की ग्रिल पर चढ़ गया। अनियंत्रित होने से वह दूसरी मंजिल से नीचे सड़क पर जा गिरा। हादसे में उसकी मौत हो गई
- 26 सितंबर 2025: चार मरले में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी गली में हो रहे किसी आयोजन को देखने के लिए बालकनी पर खड़ी थी। अनियंत्रित होने से नीचे गिरने से मौत हो गई थी
- 26 अगस्त 2025: सेक्टर पांच के अशोक विहार में रहने वाली 59 वर्षीय महिला मीनू सिंह की तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरने से मौत, इस दौरान फर्श गीला था और फिसलने से महिला नीचे गिर गई थी
- 8 मार्च 2025: सेक्टर 53 स्थित पार्क प्लाजा सोसायटी के 14वीं मंजिल की बालकनी से गिरने से 35 वर्षीय जापानी महिला की मौत, हालांकि, वह कैसे गिरी थी, इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई थी
- 29 अक्टूबर 2022: सेक्टर 45 रायल रेजीडेंसी में आठवीं मंजिल की बालकनी से गिरने से 15 वर्षीय छात्रा की मौत, बालकनी की ऊंचाई कम थी और ग्रिल भी नहीं लगी थी
- 30 जुलाई 2022: सेक्टर 45 आयची अपार्टमेंट में सातवीं मंजिल की बालकनी से गिरने से 15 वर्षीय किशोर की मौत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।