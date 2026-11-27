आदित्य राज, गुरुग्राम। गुरुग्राम में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची में दर्ज 4.53 लाख से अधिक मतदाता मौके पर नहीं मिले हैं।

इनमें से अब तक 30 हजार मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है। लेकिन, नाम दोबारा जुड़वाने के लिए केवल 200 मतदाता ही आगे आए हैं।

सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर

ऐसे में पात्र मतदाताओं के नाम सूची में बनाए रखने के साथ पुनरीक्षण प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करना प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। सत्यपान की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित है।

एसआईआर शुरू होने से पहले जिले के गुड़गांव, बादशाहपुर, पटौदी और सोहना विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15 लाख 55 हजार 34 मतदाता थे। पुनरीक्षण के दौरान 4 लाख 53 हजार 79 मतदाता मौके पर नहीं मिले। जिले में तैनात किए गए बीएलओ इनकी स्थिति का पता लगाने के लिए जिले में 1,504 बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) लगाए गए हैं। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में बने रहें।

प्रशासन की ओर से मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। नाम दर्ज नहीं होने या किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित समय में संबंधित अधिकारी के पास आवेदन करें।

बीएलओ के सत्यापन के साथ मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है, ताकि अंतिम सूची में किसी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए। मौके पर नहीं मिले मतदाताओं का सत्यापन जारी मौके पर नहीं मिले मतदाताओं का सत्यापन जारी है। अब तक सत्यापित 30 हजार मतदाताओं में से केवल 200 ने ही दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है। नाम जुड़वाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है।