Gurugram News: जटौली मंडी पैक्स मैनेजर के विरुद्ध होगी जांच, 15 दिन में होगी धनवापुर अंडरपास की मरम्मत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को गुरुग्राम के स्वतंत्रा सेनानी सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में 16 में से 12 शिकायतों का समाधान मौके पर किया गया। वहीं, चार मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटौदी क्षेत्र के छिल्लरकी गांव की एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जटौली मंडी पैक्स के मैनेजर के विरुद्ध जांच के निर्देश दिए।

शिकायतकर्ता ने बताया कि मैनेजर की कार्यशैली के कारण किसानों को खाद प्राप्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा किसानों के साथ उसका व्यवहार भी संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा खाद वितरण में मनमानी किए जाने के आरोप भी लगाए गए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट जिला उपायुक्त के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत की जाए।

15 दिन में पूरा होगा धनवापुर अंडरपास का रिपेयर वर्क बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष धनवापुर रेलवे अंडरपास में जल रिसाव एवं उससे उत्पन्न जलभराव के कारण राहगीरों को हो रही परेशानियों का मामला रखा गया। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंडरपास का रिपेयर कार्य आगामी 15 दिनों के भीतर पूर्ण कर आमजन के लिए सुगम और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर तथा विधायक मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे।

40 हजार शिकायतों में से 30 हजार का समाधान हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निवारण के उद्देश्य से जिला एवं उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को नियमित रूप से समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इन समाधान शिविरों में अब तक कुल 40 हजार शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से लगभग 30 हजार शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास सीधे तौर पर प्राप्त हुई एक लाख 42 हजार शिकायतों में से एक लाख 35 हजार शिकायतों का निवारण किया जा चुका है।

सीवर, स्वच्छता और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में कहीं भी सीवर के ढक्कन टूटे हुए न हों और न ही किसी स्थान पर सीवर ओवरफ्लो की स्थिति बने। उन्होंने कहा कि सीवर प्रणाली की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को भी निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी रास्तों के बीच में बिजली के खंभे न हो।

ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जों की होगी पैमाइश मुख्यमंत्री ने गांव ग्वालापहाड़ी में मास्टर प्लान के अंतर्गत छोड़ी गई ग्रीन बेल्ट भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को संयुक्त रूप से मौके पर पैमाइश कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए, ताकि वास्तविक तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।