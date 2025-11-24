Language
    गुरुग्राम के सरकारी अस्पतालों में 6 दिन में 182 मरीजों का हुआ ऑपरेशन, मरीजों को मिली राहत

    By Varun Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:09 AM (IST)

    गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष सर्जिकल शिविर आयोजित किया, जिसमें छह दिनों में 182 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। ईएनटी, स्त्री रोग, सामान्य सर्जरी और हड्डी रोग जैसी समस्याओं के मरीजों ने लाभ उठाया। शिविर में 58 आंखों के ऑपरेशन हुए। आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में छोटे ऑपरेशन बंद होने से सरकारी अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया था, जिसे इस शिविर से कम करने का प्रयास किया गया। कुल 569 से अधिक रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ उठाया।

    जिला नागरिक अस्पताल में आपरेशन थिएटर में सर्जरी करती डॉक्टरों की टीम। जागरण आर्काइव

     जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के सरकारी अस्पतालों में लगे निशुल्क विशेष सर्जिकल शिविरों में छह दिनों में 182 मरीजों ने ऑपरेशन कराए। इस दौरान ईएनटी, गायनोकोलाजी, जनरल सर्जरी और आर्थोपेडिक्स आदि के मरीजों ने योजना का लाभ उठाया। इसमें आंखों की समस्या के ज्यादा मरीज पहुंचे।

    शिविर में कुल 58 आंखों के ऑपरेशन हुए हैं। सर्जरी सप्ताह के दौरान 569 से अधिक लाभार्थियों ने पंजीकरण कराकर स्वास्थ्य लाभ उठाया। प्रदेश में शासन स्तर से आयुष्मान भारत योजना के तहत छोटे ऑपरेशन बंद होने के बाद लाभार्थियों ने सरकारी अस्पतालों की रुख किया तो जिले के सरकारी अस्पतालों में दबाव बढ़ गया।

    बड़ी संख्या में ईएनटी, गायनोकोलाजी, जनरल सर्जरी और आर्थोपेडिक्स आदि के मरीजों को इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए जिला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस दबाव को कम करने के लिए जिला नागरिक अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में चल रहे विशेष सर्जरी शिविर का आयोजन किया था।

    इसके तहत बीती 17 से 22 नवंबर तक पालीक्लीनिक सेक्टर-31 व जिला नागरिक अस्पताल में सर्जरी सप्ताह चला। इस दौरान मोतियाबिंद, आर्थो, सामान्य सर्जरी समेत विभिन्न 182 सर्जरी की गईं। जिला अस्पताल में पूरी क्षमता के साथ तीन शिफ्ट में सर्जरी की गईं।

    विशेष सर्जरी सप्ताह के तहत जिले के अधिकतम संख्या में जरूरतमंद मरीजों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इस दौरान जिले में छह दिनों में 182 मरीजों का ऑपरेशन किए गए जबकि 569 से अधिक पात्रों ने पंजीकरण के बाद स्वास्थ्य लाभ उठाया।


    - डॉ. अलका सिंह, सिविल सर्जन, गुरुग्राम