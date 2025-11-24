गुरुग्राम के सरकारी अस्पतालों में 6 दिन में 182 मरीजों का हुआ ऑपरेशन, मरीजों को मिली राहत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के सरकारी अस्पतालों में लगे निशुल्क विशेष सर्जिकल शिविरों में छह दिनों में 182 मरीजों ने ऑपरेशन कराए। इस दौरान ईएनटी, गायनोकोलाजी, जनरल सर्जरी और आर्थोपेडिक्स आदि के मरीजों ने योजना का लाभ उठाया। इसमें आंखों की समस्या के ज्यादा मरीज पहुंचे।

शिविर में कुल 58 आंखों के ऑपरेशन हुए हैं। सर्जरी सप्ताह के दौरान 569 से अधिक लाभार्थियों ने पंजीकरण कराकर स्वास्थ्य लाभ उठाया। प्रदेश में शासन स्तर से आयुष्मान भारत योजना के तहत छोटे ऑपरेशन बंद होने के बाद लाभार्थियों ने सरकारी अस्पतालों की रुख किया तो जिले के सरकारी अस्पतालों में दबाव बढ़ गया।

बड़ी संख्या में ईएनटी, गायनोकोलाजी, जनरल सर्जरी और आर्थोपेडिक्स आदि के मरीजों को इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए जिला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस दबाव को कम करने के लिए जिला नागरिक अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में चल रहे विशेष सर्जरी शिविर का आयोजन किया था।