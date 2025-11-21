Language
    गुरुग्राम नगर निगम ने ग्रेप नियमों के उल्लंघन करनेवालों पर की सख्ती, 113 लोगों पर लगाया 1.47 लाख रुपये जुर्माना

    By Sandeep Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम ने ग्रेप नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती करते हुए 113 लोगों पर 1.47 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम की टीमें शहर में लगातार गश्त कर रही हैं और कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई कर रही हैं। शहर को स्वच्छ रखने के लिए विशेष सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें सड़कों से धूल-मिट्टी हटाई जा रही है और कचरा प्रबंधन में सुधार किया जा रहा है।

     ग्रेप नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नगर निगम गुरुग्राम ने सख्ती शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। ग्रेप नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नगर निगम गुरुग्राम ने सख्ती शुरू कर दी है। शुक्रवार को निगमायुक्त प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

    अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा शहर गंदगी फैलाने, प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई जारी है। निगम की टीमें दिन-रात क्षेत्र में गश्त कर रही हैं और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत जुर्माना लगाया जा रहा है।

    बैठक में बताया गया कि सहायक सफाई निरीक्षकों और सेनिटेशन सिक्योरिटी फोर्स (एसएसएफ) की संयुक्त टीमें शहर में 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। सहायक सफाई निरीक्षकों द्वारा कचरा फैलाने, डस्टबिन का उपयोग न करने, कचरा जलाने और पालीथीन के इस्तेमाल जैसे मामलों में 110 व्यक्तियों पर कुल 62 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

    वहीं, एसएसएफ टीमों ने ग्रीन बेल्ट, खाली प्लाट और सार्वजनिक स्थानों की गश्त के दौरान कचरा व मलबा फेंकने वालों पर भी कठोर कदम उठाए। इसके तहत एक वाहन को मौके पर जब्त किया गया है तथा तीन व्यक्तियों पर 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    सड़कों से हटाई जा रही मिट्टी

    निगम की ओर से शहर को स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सडक़ों, गलियों, बाजारों, गार्बेज वल्नरेबल प्वाइंट और सार्वजनिक स्थानों से नियमित रूप से कचरा साफ किया जा रहा है। धूल-मिट्टी हटाने, झाड़ियों की कटाई, सीएंडडी वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और बागवानी वेस्ट को हटाने की प्रक्रिया तेज की गई है। नगर निगम द्वारा घर-घर से कचरा उठाने की प्रणाली को और बेहतर बनाया गया है।

    365 वाहन प्रतिदिन उठा रहे कचरा

    365 वाहन प्रतिदिन वार्डों में घर-घर से कचरा एकत्र कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त खाली प्लाट और सार्वजनिक स्थानों से कचरा हटाने के लिए जेसीबी मशीन लगातार कार्यरत हैं। प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए निगम की ओर से मुख्य सड़कों पर शोधित पानी का लगातार छिड़काव किया जा रहा है। धूल-कणों को कम करने के लिए मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनें तैनात हैं।

    शहर को स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त बनाना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों की अवहेलना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नागरिकों से अपील है कि वे कचरे का सही निस्तारण करें, डस्टबिन का उपयोग करें और स्वच्छता अभियान में सहयोग दें। - प्रदीप दहिया, आयुक्त नगर निगम गुरुग्राम