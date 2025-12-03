Gurugram News: मां ने पढ़ने के लिए कहा तो 12 वर्षीय किशोरी ने फंदा लगाकर दी जान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। स्कूल से घर लौटी किशोरी को खेलने के दौरान जब मां ने पढ़ने के लिए कहा तो उसने अपने आप को कमरे में बंदकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार दोपहर भोंडसी थाना क्षेत्र के शनि एन्क्लेव की है। पुलिस ने बुधवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।

भोंडसी पुलिस के मुताबिक 12 वर्षीय मुस्कान शनि एन्क्लेव में माता-पिता के साथ रहती थी। पिता अशाेक कुमार ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के शिवहर जिले के हरनाही गांव के रहने वाले हैं और कई सालों से गुरुग्राम में रह रहे हैं। वह श्रमिक हैं और उनकी पत्नी घरेलू सहायिका का काम करती हैं। उनके चार बच्चे हैं। सबसे बड़ी मुस्कान छठी कक्षा की छात्रा थी।