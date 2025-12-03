Language
    Gurugram News: मां ने पढ़ने के लिए कहा तो 12 वर्षीय किशोरी ने फंदा लगाकर दी जान

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:11 PM (IST)

    गुरुग्राम में एक 12 वर्षीय लड़की ने मां द्वारा पढ़ाई के लिए कहे जाने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना भोंडसी थाना क्षेत्र के शनि एन्क्लेव में ह ...और पढ़ें

    पढ़ने के लिए कहने पर 12 साल की किशोरी ने फंदा लगाकर दी जान।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। स्कूल से घर लौटी किशोरी को खेलने के दौरान जब मां ने पढ़ने के लिए कहा तो उसने अपने आप को कमरे में बंदकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार दोपहर भोंडसी थाना क्षेत्र के शनि एन्क्लेव की है। पुलिस ने बुधवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।

    भोंडसी पुलिस के मुताबिक 12 वर्षीय मुस्कान शनि एन्क्लेव में माता-पिता के साथ रहती थी। पिता अशाेक कुमार ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के शिवहर जिले के हरनाही गांव के रहने वाले हैं और कई सालों से गुरुग्राम में रह रहे हैं। वह श्रमिक हैं और उनकी पत्नी घरेलू सहायिका का काम करती हैं। उनके चार बच्चे हैं। सबसे बड़ी मुस्कान छठी कक्षा की छात्रा थी।

    बताया जाता है कि मंगलवार दोपहर तीन बजे मुस्कान भाई-बहनों के साथ खेल रही थी। मां काम पर जाने से पहले यह कहकर गई थी कि पढ़ाई करना। थोड़ी देर बाद ही मुस्कान कमरे में चली गई और फंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घर के अन्य बच्चों ने मां को जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच की जा रही है।